Bayram namazı evde kılınabilir mi? Bayram namazı için kaç kişi gerekiyor?

Vatandaşlar, bu sene corona virüsü sebebiyle camilerde cemaatle namaz kılınması yasaklandığı için, bayram namazının nasıl kılınacağını merak etmeye başladı. Peki bayram namazı evde kılınır mı? Bayram namazı cemaati kaç kişi olmalıdır?

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Kur-an'ı Kerim ‘de Ramazan Bayramı ile ilgili ayet şu şekildedir:

“(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz (tekbirler getirmeniz) ve şükretmeniz içindir.” (Bakara, 2/185).

Kur'an- Kerim'deki ilgili ayetlerden bayram namazının cemaatle kılınması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cemaatle olmak kaydıyla evde veya herhangi bir mekânda bayram namazı kılınabilir.

BAYRAM NAMAZI CEMAATİ KAÇ KİŞİ OLMALIDIR?

Bayram namazları da aynı Cuma namazı gibi cemaatle kılınan namazlardandır. Cuma namazı kılabilmek için gerekli asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler bulunmaktadır. Hanefî mezhebinin önde gelen alimlerine göre Cuma namazlarının kılınabilmesi için en az imamın dışında üç kişi daha olmalıdır.

Şafi mezhebine göre ise durum daha farklıdır. Şafi mezhebine göre Cuma namazı kılınabilmesi için akıllı (âkıl), bulûğa ermiş (ergen, bâliğ), hür, erkek, mukim ve oraya yerleşmiş olan en az kırk yükümlünün bulunması şarttır.