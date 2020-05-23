Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet’ten ‘bayram namazı’ tavsiyesi…

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş corona virüsü tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta Türkiye genelinde camilerde cemaatle namaz kılınmayacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Erbaş, katıldığı bir televizyon programında yaklaşan Ramazan Bayramı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, bayram namazının cuma namazı gibi camide cemaatle kılınan bir namaz olduğunu ve evde kılınamayacağını söyledi. Sayar, “Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz; bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için ‘duha namazı’ kılarlar. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar” dedi.

BAYRAM NAMAZI CAMİDE KILINACAK MI?

Camilerin 12 Haziran'da açılacağını duyuran Erbaş, 24 Mayıs'ta vatandaşların camilerde Bayram Namazı'nı eda edemeyeceklerini açıkladı. Yani vatandaşlar Cuma namazındaki gibi Bayram Namazını kılamayacak.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, salgın gölgesinde yapılacak bayramlaşma ve bayram namazına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘BAYRAMI KISITLAMALARLA YAŞAYACAĞIZ'

Sayar, salgın nedeniyle camilerde cuma ve teravih namazlarının kılınamadığını hatırlatarak, “Bayramlar hem dini hayatımızda hem toplumsal hayatımızda çok önemli yeri olan, paylaşmanın, bölüşmenin, sevginin, kardeşliğin, dayanışmanın yaşandığı, dostların birbirleriyle görüştüğü, dargınların barıştığı çok önemli zaman dilimleri. Bunları yine yaşamaya çalışacağız; ama bazı kısıtlamalarla yaşayacağız” dedi.

‘BİR ARAYA GELMEKTEN KAÇINALIM'

İslam dininin insan hayatını ve insan sağlığını her şeyin önüne koyduğunu vurgulayan Sayar şuları söyledi:

* Bilim insanları bu salgının bir an önce ortadan kalkması için uyulması gereken temel kuralları söylüyorlar. Maske takmak, sosyal mesafeyi korumak, hijyenik şartlara dikkat etmek. Bunlar aynı şekilde dinimizin de emirleridir.

* Bayramda evvela bunlara dikkat etmeliyiz. Bayramlaşmalar, sıla-i rahim çok önemlidir; ama mümkünse bu yıl bunları uzaktan telefonla veya başka vasıtalarla dostlarımızı, yakınlarımızı, büyüklerimizi böyle ziyaret edelim.

* Komşularımızla hakeza aynı şekilde. Bayramı böyle geçirmeye çalışalım. Yani bayramda bir araya gelmek, ziyafet vermek, hakikaten bunlardan kaçınalım.

* Hazreti Peygamber bir Müslümanı tarif ederken ‘diğer insanların elinden, dilinden emniyette olduğu insandır' der. Buna dikkat etmeliyiz.

‘FİİLİ UYGULAMA CEMAATLE KILINMASIDIR'

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bayram namazı ile ilgili görüşünü de açıklayan Zeki Sayar, Hz. Peygamberin uygulamasına bakıldığında bayram namazına çok önem verdiğini anlatarak şunları kaydetti:

* Peygamber Efendimiz bayramda çocukların, gençlerin, hanımların bayram namazına iştirakini istemiş ve bunu temin etmiş ve bayram namazları daha çok sahrada ‘namazgah' dediğimiz yerlerde kılınmış.

* Hazreti Peygamber'den bugüne de fiili uygulama bayram namazlarının cuma namazlarında olduğu gibi hep cemaatle kılınmasıdır.

‘BAYRAM NAMAZI YERİNE DUHA NAMAZI'

Hanefi mezhebine göre cuma namazında aranan şartların bayram namazı için de söz konusu olduğuna işaret eden Sayar, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Yani Hanefi mezhebinde bayram namazı vaciptir, mutlaka cemaatle camide kılınması gerekir. Bu mezhebe göre insanların evlerinde tek başına veya bir araya gelerek cemaatle bayram namazı kılmaları uygun değildir.

* Dolayısıyla Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz bayram günü erkenden kalkmalarıdır. Sabah namazından sonra Kur'an-ı Kerim okuyarak, tekbir, tehlil getirerek, zikir fikir yaparak beklerler.

* Sonra bizim kerahat vakti dediğimiz yani bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için ‘duha namazı' kılarlar.

* ‘Kuşluk duha namazı' zaten her zaman kılınan bir namazdır, yani nafile namazlardan birisidir. Onu kılabilirler, dua ederler, bunu tavsiye ediyoruz. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar.

Sayar, Şafi mezhebinde de asıl olan yine bayram namazının cemaatle camide kılınması olduğunu, farklı bir görüş olarak bu mezhebin içtihadının bayram namazını kaçıran insanların evlerinde tek başına veya cemaat olarak da bayram namazını kılabileceği yönünde olduğunu kaydetti. Sayar, “İsteyen kardeşlerimiz, özellikle Şafi mezhebine mensup olan kardeşlerimiz bu görüşle de amel edebilirler” dedi.