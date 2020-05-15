Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tek başına kılınır mı?

Başkan Ali Erbaş, Kanal 7 televizyonunda katıldığı bir programda yaklaşan Ramazan Bayramı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Camilerin 12 Haziran'da açılacağını duyuran Erbaş, 24 Mayıs'ta vatandaşların camilerde Bayram Namazı'nı eda edemeyeceklerini açıkladı. Yani vatandaşlar Cuma namazındaki gibi Bayram Namazını kılamayacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar Bayram namazını nasıl kılabilecekleri sorusuna yanıt arıyor. Peki, evde bayram namazı kılınabilir mi? Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekât? İşte Bayram namazına ilişkin merak edilen soruların yanıtı… İşte detaylar…

BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Bayram namazları, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez kılınan bir namazdır. Bayram namazının kılınış zamanı ise bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra olarak belirlenmiştir.

BAYRAM NAMAZI FARZ MIDIR, SÜNNET MİDİR?

Cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vaciptir. Cuma namazı için lazım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lazımdır. Bayram namazı için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da bayram namazı geçerli sayılır. Fakat sünnet terk edilmiş olur.

Şâfi mezhebinde bayram namazları sünnettir. Bir görüşe göre de farzdır. Ve İslamın şiarındandır. Cemaatle kılınması önceliklidir. Şâfi mezhebine göre, yalnız başına hutbesiz de kılınabilir.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Kur-an’ı Kerim ‘de Ramazan Bayramı ile ilgili ayet şu şekildedir:

“(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz (tekbirler getirmeniz) ve şükretmeniz içindir.” (Bakara, 2/185).

Kur’an- Kerim’deki ilgili ayetlerden bayram namazının cemaatle kılınması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cemaatle olmak kaydıyla evde veya herhangi bir mekânda bayram namazı kılınabilir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (İLK REKAT)

-Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

-Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce “Sübhaneke duası”nı okur, sonra fasılalar halinde;

-Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

-İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

-Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (İKİNCİ REKAT)

-İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

-Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

-Rüku ve secdenin ardından oturulur, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

-Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.