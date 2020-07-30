Bayram namazı camilerde kılınacak mı? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Yurt genelinde Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. Yarın bayram namazı ile birlikte başlayacak Kurban Bayramı, dört gün sürecek. Bayram namazı sonrasında kurbanlıklar Allah rızası için kesilecek. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayram namazı camilerde kılınacak mı? İşte detaylar…

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İLK REKAT

-Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

-Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce “Sübhaneke duası”nı okur, sonra fasılalar halinde;

-Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

-İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

-Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

İKİNCİ REKAT

-İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

-Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

-Rüku ve secdenin ardından oturulur, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

-Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

KADINLAR BAYRAM NAMAZI KILAR MI?

Diyanet'in kadınların bayram namazı kılmasıyla ilgili açıklaması şu şekilde; İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

BAYRAM NAMAZI CEMAATLE KILINABİLECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bayram namazı ve cuma namazı cemaatle kılınacak. Şu tedbirlere dikkat etmeliyiz. Abdesti namazdan hemen önceye bırakılmamalı, abdest evde alınmalıdır. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir.

Kurban Bayramı için dikkat etmemiz gereken noktaları 3 grupta toplayacağım.

İlk grup olarak;

1-Kurbanlık alışverişleri belediyeler tarafından belirlenen ve denetlenen yerlerde yapılmalıdır.

2- Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalıdır.

3- Müşteriler ve satıcılar arasında el sıkışma yapılmamalıdır.

4- 65 yaş üstü ve kronik hastalar kurban kesim alanlarında bulunmamalıdır.

5- Kurbanlar belediyenin kesim yerlerinde kesilmelidir.

6- Kurban kesimi en az katılımla yapılmalıdır.

7- Maske, mesafe ve sosyal mesafeye dikkat edilmelidir.

İkinci grup olarak;

1)Bayram namazı ve cuma namazı cemaatle kılınacak. Şu tedbirlere dikkat etmeliyiz. Abdesti namazdan hemen önceye bırakılmamalı, abdest evde alınmalıdır. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir.

2) Herkes kendi seccadesiyle gitmelidir. Halı ve seccadeden virüs bulaşması mümkündür. O yüzden kendi seccadenizi kullanmanızda ısrar ediyoruz.

3) Maske ve sosyal mesafe kuralı bütün bayram boyunca kritik kuraldır. Saflar sıklaştırılmamalı, seyrek tutulmalıdır. Camilerin içinden çok mümkün olduğunca açık hava kullanılmalıdır.

4) Vaaz süreleri kısa tutulmalıdır.

5) Namaz sonunda cemaat en arka saftan başlayarak düzenli bir şekilde dağılmalıdır.

6) Bayramlaşma için toplanmamalıdır.

Üçüncüsü ise;

1) 65 yaş üstü lütfen bayram namazına gitmesin.

2) Mezar ziyaretleri arife ya da bayram günleri sonrasına ertelenmelidir.

3) Bu bayramda makbul olan ziyaret yüz yüze ziyaret değildir, mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır. Yüz yüze gerçekleşecekse kişi sayısı az, ziyaret süresi kısa tutulmalıdır.

4) Başka ailelerin bir araya geldiği kurban yemekleri verilmemelidir.

5) Kurbanlık dağıtılacaksa çok dikkatli olunmalıdır.

6) Bayram günlerinde bir araya gelmek eğer zaruri ise açık ortamlar tercih edilmelidir.

7) Eğer eve ziyaretçi alınmışsa, ev havalandırılmalıdır.

8) Bayram boyunca hasta ziyaretinden uzak durulmalıdır.

9) Bütün bayram boyunca en kritik husus şudur, el öptürmeyi, sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara erteleyeceğiz.