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GALERİ Bayram namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı! İstanbul, Konya, Kayseri ve tüm iller için bayram namazı saatleri... 23 Mayıs 2020 16:36
1 81 il için Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya başta olmak üzere Adana'dan Zonguldak'a kadar tüm illerin bayram namazı saatleri Diyanet tarafından duyuruldu. Bu yıl Türkiye’nin en doğusu olan Iğdır’da 05.15, en batısı olan Çanakkale’de ise 06.25’de kılınacak.
2 24 Mayıs 2020 pazar Ramazan Bayramının 1. günü. 24 Mayıs sabahı kılınacak olan bayram namazı saatleri şöyle;
3 Adana bayram namazı saati 05:57
4 Adıyaman bayram namazı saati 05:43
5 Afyonkarahisar bayram namazı saati 06:12
6 Ağrı bayram namazı saati 05:20
7 Aksaray bayram namazı saati 05:59
8 Amasya bayram namazı saati 05:47
9 Ankara bayram namazı saati 06:00
10 Antalya bayram namazı saati 06:15
11 Ardahan bayram namazı saati 05:18
12 Artvin bayram namazı saati 05:21
13 Aydın bayram namazı saati 06:25
14 Balıkesir bayram namazı saati 06:23
15 Bartın bayram namazı saati 05:58
16 Batman bayram namazı saati 05:32
17 Bayburt bayram namazı saati 05:30
18 Bilecik bayram namazı saati 06:11
19 Bingöl bayram namazı saati 05:32
20 Bitlis bayram namazı saati 05:26
21 Bolu bayram namazı saati 06:03
22 Burdur bayram namazı saati 06:15
23 Bursa bayram namazı saati 06:15
24 Çanakkale bayram namazı saati 06:25
25 Çankırı bayram namazı saati 05:56
26 Çorum bayram namazı saati 05:50
27 Denizli bayram namazı saati 06:20
28 Diyarbakır bayram namazı saati 05:35
29 Düzce bayram namazı saati 06:05
30 Edirne bayram namazı saati 06:21
31 Elazığ bayram namazı saati 05:37
32 Erzincan bayram namazı saati 05:34
33 Erzurum bayram namazı saati 05:27
34 Eskişehir bayram namazı saati 06:10
35 Gaziantep bayram namazı saati 04:48
36 Giresun bayram namazı saati 05:36
37 Gümüşhane bayram namazı saati 05:32
38 Hakkari bayram namazı saati 05:22
39 Hatay bayram namazı saati 05:55
40 Iğdır bayram namazı saati 05:15
41 Isparta bayram namazı saati 06:14
42 İstanbul bayram namazı saati 06:13
43 İzmir bayram namazı saati 06:26
44 Kahramanmaraş bayram namazı saati 05:49
45 Karabük bayram namazı saati 05:58
46 Karaman bayram namazı saati 06:05
47 Kars bayram namazı saati 05:18
48 Kastamonu bayram namazı saati 05:53
49 Kayseri bayram namazı saati 05:52
50 Kilis bayram namazı saati 05:50
51 Kırıkkale bayram namazı saati 05:58
52 Kırklareli bayram namazı saati 06:19
53 Kırşehir bayram namazı saati 05:57
54 Kocaeli bayram namazı saati 06:10
55 Konya bayram namazı saati 06:06
56 Kütahya bayram namazı saati 06:13
57 Malatya bayram namazı saati 05:42
58 Manisa bayram namazı saati 06:25
59 Mardin bayram namazı saati 05:34
60 Mersin bayram namazı saati 06:00
61 Muğla bayram namazı saati 06:24
62 Muş bayram namazı saati 05:28
63 Nevşehir bayram namazı saati 05:56
64 Niğde bayram namazı saati 05:57
65 Ordu bayram namazı saati 05:58
66 Osmaniye bayram namazı saati 05:53
67 Rize bayram namazı saati 05:27
68 Sakarya bayram namazı saati 06:08
69 Samsun bayram namazı saati 05:43
70 Siirt bayram namazı saati 05:28
71 Sinop bayram namazı saati 05:46
72 Sivas bayram namazı saati 05:44
73 Şanlıurfa bayram namazı saati 05:43
74 Şırnak bayram namazı saati 05:27
75 Tekirdağ bayram namazı saati 06:19
76 Tokat bayram namazı saati 05:44
77 Trabzon bayram namazı saati 05:30
78 Tunceli bayram namazı saati 05:35
79 Uşak bayram namazı saati 06:17
80 Van bayram namazı saati 05:21
81 Yalova bayram namazı saati 06:13
82 Yozgat bayram namazı saati 05:53
83 Zonguldak bayram namazı saati 06:01
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Son güncelleme 16:36 | 23 Mayıs 2020
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