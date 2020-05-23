GALERİBayram namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı! İstanbul, Konya, Kayseri ve tüm iller için bayram namazı saatleri...23 Mayıs 2020 16:36
1 81 il için Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya başta olmak üzere Adana'dan Zonguldak'a kadar tüm illerin bayram namazı saatleri Diyanet tarafından duyuruldu. Bu yıl Türkiye’nin en doğusu olan Iğdır’da 05.15, en batısı olan Çanakkale’de ise 06.25’de kılınacak.
2 24 Mayıs 2020 pazar Ramazan Bayramının 1. günü. 24 Mayıs sabahı kılınacak olan bayram namazı saatleri şöyle;