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81 il için Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya başta olmak üzere Adana'dan Zonguldak'a kadar tüm illerin bayram namazı saatleri Diyanet tarafından duyuruldu. Bu yıl Türkiye’nin en doğusu olan Iğdır’da 05.15, en batısı olan Çanakkale’de ise 06.25’de kılınacak.