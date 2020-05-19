Bayram namazı saatleri: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve İstanbul bayram namazı saati kaçta? Tüm Türkiye bayram namazı vakitleri…

Türkiye, Ramazan Bayramı'nı corona virüsü gölgesinde kutlamaya hazırlanıyor. Kabine toplantısı sonrası bayram arifesi ve tüm bayram boyunca ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu kapsamda, vatandaşlar bayram namazlarını evde kılacak. İşte tüm Türkiye için bayram namazı vakitleri…

ADANA BAYRAM NAMAZI KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Adana için bayram namazı vaktini 05.57 olarak açıkladı.

ANTALYA BAYRAM NAMAZI KAÇTA?

Ramazan Bayramı namazı Antalya'da 24 Mayıs Pazar günü 06.15'te kılınacak.

ANKARA BAYRAM NAMAZI KAÇTA?

Başkent Ankara'da bayram namazı 06.00'da kılınacak.

BURSA BAYRAM NAMAZI KAÇTA?

Diyanet, Bursa'da bayram namazının 24 Mayıs Pazar günü 06.15'te kılınacağını açıkladı.

İZMİR BAYRAMA NAMAZI KAÇTA?

İzmir'de Ramazan Bayramı namazı 06.26 saatinde kılınacak.

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'da bayram namazı saatini 06.13 olarak belirledi.

TÜM TÜRKİYE'NİN BAYRAM NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Not: Açılan sayfadan yaşadığınız ili seçip, sayfanın en altında bulunan bayram namazı vaktinden saatleri öğrenebilirsiniz…

BAYRAM NAMAZI EVDE NASIL KILINIR?

Kur-an'ı Kerim ‘de Ramazan Bayramı ile ilgili ayet şu şekildedir:

“(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz (tekbirler getirmeniz) ve şükretmeniz içindir.” (Bakara, 2/185).

Kur'an- Kerim'deki ilgili ayetlerden bayram namazının cemaatle kılınması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cemaatle olmak kaydıyla evde veya herhangi bir mekânda bayram namazı kılınabilir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (İLK REKAT)

-Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

-Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce “Sübhaneke duası”nı okur, sonra fasılalar halinde;

-Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

-İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

-Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (İKİNCİ REKAT)

-İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

-Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

-Rüku ve secdenin ardından oturulur, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

-Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.