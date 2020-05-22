Bayram öncesi yazlıkçı akını başladı

İstanbul, İzmir, Ankara gibi seyahat yasağı uygulanan illerde yaşayıp, sayfiye yörelerinde yazlığı olanların imdadına “65 yaş üstü vatandaşların yanlarında refakatçi bulundurarak memleketlerine gidebileceği “ uygulaması yetişti.

Dört günlük sokağa çıkma yasağı ve bayram tatilini büyük şehirlerde, apartman dairelerinde kapalı kalarak geçirmek istemeyenler yazlıklarına hareket etti. E-Devlet üzerinden kendileri ve refakatçileri için seyahat izin belgesi alanlar Kuşadası'nın girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

OTELLERE YASAK, YAZLIKLAR SERBEST

Kuşadası'ndaki konaklama tesisleri genelgeler uyarınca müşteri kabul etmezken, Kuşadası'ndan Güzelçamlı mahallesine kadar uzanan 20 kilometrelik sahilde yüz bine yakın yazlığın büyük bölümü doldu.

Seyahat İzin Belgesi ile yazlıklarına gelenler, yaz aylarını deniz kenarında geçirecek. Pandeminin seyrine göre sezon sonunda yaşadıkları kentlere dönecek. Kuşadası'nın 120 bin olan ilçe nüfusunun, yazlıkçıların gelmesiyle birlikte 400 bin civarına çıkması bekleniyor.