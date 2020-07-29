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Bayram trafiği erken başladı! Araçlar uzun kuyruk oluşturdu

Kurban Bayramını memleketlerinde ya da tatil yaparak geçirmek isteyen İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar, TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturmaya başladı.

22:15 -
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Bayram trafiği erken başladı! Araçlar uzun kuyruk oluşturdu

Mesai saatinin bitmesinin ardından Kurban Bayramı’nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul’dan yola çıkmasıyla birlikte TEM yolu Ankara yönü Kocaeli geçişindeki trafik yoğunluğu da arttı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki Körfez gişeleri mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu, Sakarya’da bulunan Hamitli mevkiine kadar yaklaşık 80 kilometre boyunca devam ediyor.

D-100 İZMİT GEÇİŞİ YOĞUN

D-100 Karayolu Ankara yönünde ise İzmit şehir merkezi geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Derince Çenesuyu mevkiinde başlayan araç yoğunluğu, Kartepe ilçesindeki Cengiz Topel Havalimanı’na kadar devam ediyor. Yoğunluğun gecenin ilerleyen saatlerinde daha da artması bekleniyor. DHA

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Son güncelleme: 22:59 29.07.2020
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