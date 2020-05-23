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Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir bayram daha geldi. Evde geçirdiğimiz bu bayramda bayramlaşma geleneği mesajlar üzerinden gerçekleşiyor. Ramazan Bayramının ruhuna uygun, dualı bayram mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz...