Bayramda 65 yaş sokağa çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni gelişme…

Türkiye'de corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Dün yapılan kabine toplantısı sonrası, 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacağı açıklandı. Kabine toplantısında, son iki haftadır belirli günlerde ve saatlerde sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili alınan son kararlar haberimizde…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN

Türkiye'de Arife Günü ve tüm Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağı olacak. Ancak 65 yaş üstü vatandaşlar, bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

HANGİ ŞEHİRLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK?

Cumnhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamaya göre 81 ilde bayram ve arefe süresince sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasağa dair detaylar bugün yapılacak olan kabine toplantısında belirlenecek ve yasak süresince hangi işletmelerin açık olacağı belli olacak.