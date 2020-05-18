Bayramda bakkal ve marketler açık olacak mı? Bakkal, kasap ve marketler hangi günler açılacak?

Tüm Türkiye’nin merak içerisinde beklediği kararlar açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı’nda 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Bu gelişme sonrasında ise vatandaşlar bayramda bakkal ve marketlerin durumunu merak etti. İşte konuyla ilgili son gelişmeler…

BAYRAMDA BAKKAL VE MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Corona virüsü salgınında normalleşme süreci devam ediyor. Bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni normalleşme kararlarını açıkladı. Bayramda 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı sonrasında ise bakkal, market, fırın, kasap gibi yerlerin açık olup olmayacağı araştırılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında bu konuya değinmedi. Ancak bakkal ve marketlere ilişkin kararların kısa süre içerisinde İçişleri Bakanlığı genelgesinin yayınlanmasıyla netleşeceği tahmin ediliyor. Bakkal ve marketler ile ilgili alınan yeni kararlar açıklandığında sayfamızda yer alacak.

MARKETLER İLE İLGİLİ ALINAN SON KARARLAR NELERDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketlerin çalışma durumu ile ilgili şu bilgileri verdi; ” 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasının 18, 19 Mayıs günlerinde bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin ve online platformların saat 10.00 ila 16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olabilmelerine imkan sağlıyoruz.”

FIRIN VE TATLICILAR AÇIK OLACAK

* 16 Mayıs Cumartesi, 17 Mayıs Pazar, 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.)

* Kısıtlamanın olduğu günlerde vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

* Ramazan ayı münasebetiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 4 günde sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri açık olabilecek.

İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

* Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler, hayvancılık ve tarımsal faaliyet yapanlar, yurt içi ve dışı taşımacılık yapanlar, oteller, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları yasaktan muaf olacak. Bu işletme, kurumlarda çalışanlar sokağa çıkabilecek.

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