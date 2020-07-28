Bayramda cuma namazı kılınacak mı? Bayramda cuma namazı var mı?

İslam aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı için çok kısa bir süre kaldı ve bu sene Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. Bayramın cuma gününe denk gelmesi sebebiyle birçok kişi bayramda cuma namazının kılınıp kılınmayacağını araştırıyor.

BAYRAMDA CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Bayramda cuma namazı kılınmasının dinen bir sakıncası bulunmuyor. Corona virüsü önlemleriyle geçtiğimiz bayram uygulanan yasakların da bu sene uygulanmayacağı biliniyor. Bayramda cuma namazının normal düzeninde kılınacağına kesin gözüyle bakılıyor.