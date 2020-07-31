Bayramda hava durumu nasıl olacak? Sağanaklara dikkat!

Türkiye günlerdir sıcak ve bunaltıcı bir havanın etkisi altında, bölgesel olarak kendini gösterecek sağanaklar haricinde hava durumunda değişiklik beklenmezken İstanbul 33, Ankara 32, İzmir 38 derece dolaylarında seyredecek.

YEREL SAĞANAKLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.