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Bayramda hava durumu nasıl olacak? Sağanaklara dikkat!

Kurban Bayramı'nı kutlamak için birbirlerini ziyaret edecek ve bayram tatilini farklı şehirlerde değerlendirecek vatandaşlar hava durumunu merak ediyor. Günlerdir bunaltıcı sıcakların bazı bölgelerde sağanaklarla biraz hafifleyeceği tahmin ediliyor. Son hava durumu tahminlerine göre gelecek günlerde büyük bir değişiklik beklenmiyor...

08:53 -
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Bayramda hava durumu nasıl olacak? Sağanaklara dikkat!

Türkiye günlerdir sıcak ve bunaltıcı bir havanın etkisi altında, bölgesel olarak kendini gösterecek sağanaklar haricinde hava durumunda değişiklik beklenmezken İstanbul 33, Ankara 32, İzmir 38 derece dolaylarında seyredecek.

YEREL SAĞANAKLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara Artvin Giresun HAVA DURUMU istanbul izmir kurban Meteoroloji Ordu Rize Samsun TRABZON Türkiye
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