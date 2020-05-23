Bayramda ne yemeli ne içmeli?

– Sabah 09.00 civarı güne kahvaltıyla başlayalım. 13.00-14.00 arası öğlen yemeği, 16.00-16.30 ara öğün ve 20.00'ye kadar akşam yemeği şeklinde yemek saatlerimizi düzenleyelim. Yatmadan 2 saat önce meyve veya hafif bir sütlü tatlı ile ara öğün yapabiliriz.

– Her gün 30-40 dakika evde dans edelim veya spor (egzersiz veya yürüyüş) yapalım.

– Her gün 3 porsiyon taze meyve, günde 1 öğün mutlaka sebze ve salata tüketelim.

– Kola-gazoz-şekerli içecekler yerine su-maden suyu-kefir gibi içecekleri tercih edelim.

– Hamur işi ve ekmek tüketimi karantina döneminde yeterince arttığından, bayram sofralarını abartmayalım, sağlıklı tarifler, sütlü tatlılar ve ev yapımı dondurma gibi alternatifleri deneyelim.

– Katı yağ ve margarini mutfağımıza sokmayarak, fazla tuz yerine yemeklerimizi baharatlarda tatlandırarak yeni mutfak düzenimize alışalım.

YAŞLILARA ÖNERİLER

Her yaş grubu için beslenme çok önemlidir. Yaş ilerledikçe total enerji ihtiyacı azalırken, fizyolojik değişiklikler bazı mineral ve vitaminlerin emilimini azaltır. Bu nedenle yaşlılıkta özellikle B vitaminleri, D, E ve C vitamini ile demir ihtiyacı artmaktadır.

Bayramda yaşlılarımız akşam yemeğini çok geç saatte yememeli, akşam yemeği sonrasında kalp-tansiyon ve reflü sorunlarını artabileceğinden aşırı gıda tüketiminden kaçınmalıdır.

Zeytinyağlı sebze yemeği, yoğurt tahıllı ekmekten oluşan bir akşam yemeğinden sonra uyumadan 2-3 saat önce 1 meyve veya çiğ fındık, ceviz veya süt gibi bir ara öğün ile günü sonlandırmalılar.

Şerbetli tatlılar, ekşi ve baharatlı gıdalar, kızartmalar, yağlı etler ve katı yağ içeren hiçbir yiyeceği tüketmemeli, haşlama ızgara sote şeklinde beslenmeye, az tuzlu gıdalar tüketmeye özen göstermeliler.

Bayram için pratik ve sağlıklı 3 tarif

Yulaflı kurabiye

Malzemeler: 2 su bardağı yulaf ezmesi, 1 orta boy muz, 2 yemek kaşığı yaban mersini kurusu, 2 tatlı kaşığı hindistan cevizi, 1 paket toz vanilin, 5 tam dövülmüş ceviz, 2 yemek kaşığı kakao, 1 yumurta.

Yapılışı: Tüm malzemeleri karıştırıp top top yuvarlıyoruz. Yağlı kağıtta fırında 25 dakika 180 derecede pişiriyoruz.

Çilekli-limonlu dondurma

Malzemeler: 1 kase süzme yoğurt, 6 büyük boy çilek, 4 hurma, 1 limon kabuğu rendesi, 1 paket vanilya.

Yapılışı: Hurmaları sıcak suda bekletip, kabuklarını soyuyoruz. Tüm malzemeleri rondodan çekip, ister dondurma kalıplarına, ister orta boy bir kaba koyup, dondurucuda 2-3 saat bekletiyoruz.

Sütlü irmik tatlısı

Malzemeler: 4 bardak süt, 4 yemek kaşığı irmik, 1 paket vanilya, 10 adet hurma, 1 çay kaşığı tarçın, 1 yemek kaşığı bal.

Yapılışı: Hurmaları sıcak suda beklettikten sonra rondodan geçiriyoruz. Tüm malzemeleri kısık ateşte kıvam alana kadar pişirip, en son vanilya ekleyerek altını kapatıyoruz. Tarçın ekleyerek dolapta soğutuyoruz.

Evde sıkılanlara sağlıklı atıştırmalık önerileri

– Tatlı severler; az şekerli kabak, ayva veya elma tatlısı gibi tatlılar yiyebilir.

– Az yağlı süt veya yoğurda taze veya kuru meyve ile karışımlar yapılabilir.

– Sıcak ve yağsız süt içine bol tarçın katılarak içilebilir.

– Asitli ve kolalı içecekler yerine taze sıkılmış meyve suları, sade soda, meyve çayları içilebilir.

– Kuruyemiş grubu içerisindeki Omega 3 yönünden zengin olan 15 kavrulmamış fındık, kavrulmamış badem veya 3-4 tam ceviz tüketilebilir.

– Yağ içeriği ve kalorisi diğer kuruyemişlere nazaran en az olan beyaz veya sarı leblebiden 1 çay bardağı tüketilebilir.

– Kuruyemiş yerine yağsız patlatılmış 1 su bardağı mısır veya en fazla 5 kestane tüketilebilir.

– Hurma, yaban mersini kurusu, kuru üzüm gibi meyveler tatlı isteğimizi azaltacaktır.