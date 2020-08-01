Bayramda otobüsler, Metrobüs ve Marmaray ücretsiz mi?

Yakınlarını bayramda ziyaret etmeyi düşünen vatandaşlar otobüs, metro, metrobüs, marmaray ve vapur seferleri ücretsiz mi merak ediyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Bu tarihlerde toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

OTOBÜS, METROBÜS VE TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’da İETT otobüslerinin, tramvay seferlerinin, metro seferlerinin ve şehir hatları vapurlarının bayramın birinci günü olan 31 Temmuz Cuma 00:01’den bayramın son günü olan 3 Ağustos Pazartesi 23:59’a kadar ücretsiz olacağı açıklandı.

Ayrıca 31 Temmuz’dan başlayarak, 3 Ağustos Pazartesi gecesine kadar “Marmaray” ve “Başkentray” da ücretsiz olarak hizmet verecek.

İBB’DEN BAYRAM TARİFESİ MESAJI

İBB tarafından vatandaşlara gönderilen mesajla; “İETT otobüs seferleri 30 Temmuz arife günü iş günü sefer tarifesi, 31 Temmuz (bayramın birinci günü) tarihinde Pazar günü sefer tarifesi, 1 – 3 Ağustos tarihleri arasında ise Cumartesi günü sefer tarifesi uygulanacaktır. Şehir vapurlarında 30 Temmuz Arife günü iş günü sefer tarifesi, bayram boyunca Pazar günü sefer tarifesi uygulanacaktır. Bayram boyunca tüm seferler ücretsiz olacaktır.” denildi.

İETT’DEN İBB TESİSLERİNE EK SEFER

İBB’nin geleneksel hale gelen bayram ücretsiz uygulaması, 31 Temmuz Cuma- 3 Ağustos Pazartesi arasında 4 gün boyunca İBB’ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.Öte yandan İETT, pandemi sonrasının ilk bayramında yoğunluk oluşmaması için ek tedbirler aldı.

Buna göre 30 Temmuz Perşembe arife gününde İETT araçları normal iş günü planına göre çalışacak.

31 Temmuz Cuma günü ise Pazar günü planına göre çalışılacak. Bayramın 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günleri yani Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise Cumartesi çalışma planına göre seferler yapılacak.

Bayramın 2,3,4’üncü günlerinde ilk seferler sabah saat 07:00’de başlayacak. Metrobüs hattındaki seferler de bayramın ilk günü Pazar, sonraki günler Cumartesi planına göre yapılacak. Ayrıca İBB tarafından belirlenen kurban kesim alanlarına ve mezarlıklara ek seferler düzenlenecek.