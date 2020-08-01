Bayramda otobüsler ücretsiz mi? Bayram’da metrobüs, marmaray ve metrolar bedava mı?

Geçtiğimiz günlerde bayram boyunca toplu ulaşım seferlerinin ücretsiz olacağı bilgisi paylaşıldı. Bayramda sevdiklerini ziyaret edecek olanlar yoğunlukla metro, metrobüs, tramvay ve otobüs gibi araçları ücret ödemeden kullanacak.

İBB’DEN BAYRAM TARİFESİ MESAJI

İBB tarafından vatandaşlara gönderilen mesajla; “İETT otobüs seferleri 30 Temmuz arife günü iş günü sefer tarifesi, 31 Temmuz (bayramın birinci günü) tarihinde Pazar günü sefer tarifesi, 1 – 3 Ağustos tarihleri arasında ise Cumartesi günü sefer tarifesi uygulanacaktır. Şehir vapurlarında 30 Temmuz Arife günü iş günü sefer tarifesi, bayram boyunca Pazar günü sefer tarifesi uygulanacaktır. Bayram boyunca tüm seferler ücretsiz olacaktır.” denildi.

OTOBÜS, METROBÜS VE TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’da İETT otobüslerinin, tramvay seferlerinin, metro seferlerinin ve şehir hatları vapurlarının bayramın birinci günü olan 31 Temmuz Cuma 00:01’den bayramın son günü olan 3 Ağustos Pazartesi 23:59’a kadar ücretsiz olacağı açıklandı.

Arefe günü ise ulaşım diğer günlerde olduğu gibi ücretli şekilde devam edecek.

Ayrıca 31 Temmuz’dan başlayarak, 3 Ağustos Pazartesi gecesine kadar “Marmaray” ve “Başkentray” da ücretsiz olarak hizmet verecek.