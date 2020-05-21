Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün? Bayramda marketler açık mı?

Merakla araştırılan bayramda sokağa çıkma yasağına dair ayrıntılar belli oldu. Ramazan Bayramı kararı açıklandı ve arefe ve bayram süresince tüm yurtta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Önceki yasaklardan farklı olarak bu yasak 81 ilde geçerli olacak. Marketler, bakkallar ve bazı işletmeler ise bayramdaki yasakta bazı günler açık olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?

Corona virüsü salgını mücadele kapsamında alınan 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla ilgili genelgenin İçişleri Bakanlığı tarafından yarın 81 ilin valiliklerine gönderilmesi bekleniyor.

23 Mayıs Cumartesi gününe denk gelen arefe gününden, bayramın son gününe denk gelen 26 Mayıs Salı gecesi 00.00’a kadar sürecek sokağa çıkma yasağı önceki kısıtlamaların aksine Türkiye’nin 81 kentinde uygulanacak.

HANGİ DÜKKANLAR AÇIK OLACAK?

Bayramı evde geçirecek vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında 23-24-25-26 Mayıs günlerinde hangi dükkanların hizmet vereceği geliyor.

21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00’kadar açık olacak olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre bayram arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.

Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.