Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı geri sayım!

Kurban bayramına sayılı günler kalmasıyla birlikte “sokağa çıkma yasağı olacak mı” sorusunu yanıtı da merak edilmeye başlandı. Kurban bayramında sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı hakkında birçok isim görüş bildirdi. İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gazetecilere yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığını söyledi.

Erdoğan'ın sözleri şöyle;

“Kurban Bayramı’nın özellikleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek. Bunun yanında herkes özellikle de birbirini ziyaret edecek. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum yok.”

BAKAN KOCA: İL BAZINDA OLABİLİR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yapılan Bilim Kurulu toplantısından sonra bazı açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, bayram bazı illerde kısıtlama olabileceğini söylemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söylemişti;

Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi konu. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar, salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur. Burada temelde, ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında bazı kısıtlamaların gündeme gelebileceği görüldü. Oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir. İllerdeki vaka sayılarına göre, il hıfsısıhha kurulları kararları alma konusunda yetkili. Bu nedenle il bazında bazı kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yeniden konuşacağız.

BİLİM KURULU ÜYESİ KONUŞTU

Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, ‘Bilim Kurulu'nun gündeminde Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması var mı?' sorusunu şöyle yanıtladı:

* Sokağa çıkma yasağı şu an için Bilim Kurulu gündeminde yok. Ancak Ramazan Bayramı’nda gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasından sonra biliyorsunuz ki vaka sayılarında azalma oldu.

* Bu önemli bir sonuçtu bizim için. Çünkü her türlü aktivitenin ardından 10-14 gün içerisinde sayısal patlamaları yaşamak mümkün.

* Bu nedenle Kurban Bayramı’nda alacağımız her önlem 10 gün sonra gerçekleşecek değişikliklerin daha az olmasına, daha az sayıda hastanın ortaya çıkışına neden olur.

* Bu da tabii ki olumlu bir etki, bu tamamen halkımızın elinde. Halkımız Kurban Bayramı'nda önlemlere uyacak. Burada dünyada söylenen maske, mesafe ve el hijyeni kuralı çok önemli bir kural. Bunlar artık hayatımızın bir gerçeği. Bu kurallardan şu aşamada vazgeçmek de mümkün değil.