Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı kaç gün sürer?

Corona virüs salgının ülkemizde ve dünyada etkisi haftalar geçmesine rağmen devam ediyor. Ramazan bayramına da kısa bir süre kala vatandaşlar programlarını iptal ettirmeye başlayarak, gelecek haberleri ve genelgeleri beklemeye başladı. Corona virüsü salgını önlemleri arasında yer alan sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında bayram haftasında da kısıtlama uygulanması bekleniyor. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağına ilişkin henüz genelge yayınlanmadı. İşte bayramda sokağa çıkma yasağındaki son gelişmeler…

RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bayramda sokağa çıkma yasağı hakkında henüz genelge yayınlanmadı. Bugün gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı ardından karar açıklanacak.

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı hakkındaki kararlar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen bayramda sokağa çıkma yasağı kararı öncesinde çeşitli iddialar gündemde. Ancak resmi açıklamalar gelmeden bu iddialar havada kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağı ile ilgili son yaptığı açıklamalar haberimizin detaylarında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sokağa çıkma yasağı uygulamalarına bayram sonuna kadar devam edileceğini söylemişti. Erdoğan’ın bu açıklamaları göz önüne alındığında, Arefe günü(Cumartesi) ve Ramazan Bayramı’nın 1. günü(Pazar) sokağa çıkma yasağı olacak. Sokağa çıkma yasağının yapılması halinde dört gün sürmesi bekleniyor.

BAKAN KOCA BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. Bakan Koca, bayramda sokağa çıkma yasağına ilişin soruya; “Ramazan Bayramında sokağa çıkmayla ilgili bu bir hükümet kararında önümüzdeki günlerdeki salgının seyri bunda etkili olacak. Salgının seyrine göre zaten gündeme gelmiş olur. Hükümet ve sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamayı yapmış olur. Şu an Bilim Kurulunun gündemine gelmedi” dedi.