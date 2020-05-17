Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda hangi günler sokağa çıkma yasağı olacak?

Ramazan Bayramı, diğer adıyla Şeker Bayramı için geri sayım sürüyor. Müslümanlar için oldukça değerli olan yılın iki büyük bayramından olan Ramazan Bayramı bu sene 24 Mayıs 2020 tarihine denk geliyor. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü idrak edilecek. Vatandaşların son günlerde en fazla merak ettiği konuların başında ise bayramda sokağa çıkma yasağı konusu geliyor. Tüm dünyayı etkileyen ve binlerce ölüme neden olan corona virüsü salgını önlemleri arasında yer alan sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında bayram haftasında da yasağın uygulanması bekleniyor. Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağına ilişkin henüz genelge yayınlanmadı. İşte bayramda sokağa çıkma yasağındaki son gelişmeler…

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı hakkındaki kararlar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen bayramda sokağa çıkma yasağı kararı öncesinde çeşitli iddialar gündemde. Ancak resmi açıklamalar gelmeden bu iddialar havada kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma yasağı ile ilgili son yaptığı açıklamalar haberimizin detaylarında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sokağa çıkma yasağı uygulamalarına bayram sonuna kadar devam edileceğini söylemişti. Erdoğan'ın bu açıklamaları göz önüne alındığında, Arefe günü(Cumartesi) ve Ramazan Bayramı'nın 1. günü(Pazar) sokağa çıkma yasağı olacak. Sokağa çıkma yasağının tüm Türkiye'de mi yoksa yine 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta mı olacağı ise henüz açıklanmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasaklar ile ilgili şunları söylemişti;

“İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o derece hızlı ve etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bir arada bulunduğu okullar, kimi işletmeler, spor tesisleri gibi yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.”

Ankara kulislerinde konuşulan 9 gün yasak olmayacağı yönünde. Ancak nihai karar 18 Mayıs'ta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası verilecek.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Ramazan Bayramı pazar gününe denk geldiği için bu sene 9 günlük tatil için ihtimal verilmiyor. Bayram 24 Mayıs Pazar günü başlıyor, 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü olacak. 3 günlük resmi tatil olan Ramazan Bayramı için cumartesi gününe denk gelen Arafe günüyle birleşince 4 günlük bir tatil ihtimali ortaya çıkıyor.

BAKAN FAHRETTİN KOCA NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. Bakan Koca, bayramda sokağa çıkma yasağına ilişin soruya; “Ramazan Bayramında sokağa çıkmayla ilgili bu bir hükümet kararında önümüzdeki günlerdeki salgının seyri bunda etkili olacak. Salgının seyrine göre zaten gündeme gelmiş olur. Hükümet ve sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamayı yapmış olur. Şu an Bilim Kurulunun gündemine gelmedi” dedi.