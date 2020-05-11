Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayram’da kaç gün tatil olacak?

Tüm dünyada binlerce ölüme neden olan corona virüsüyle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Ülkemizde de seyahat yasakları, belirli günlerde sokağa çıkma yasakları ve kişisel temizlik ve sosyal mesafe uygulamalarıyla salgının önüne geçilmeye çalışılıyor. Vatandaşlar ise yaklaşan Ramazan Bayramı sebebiyle sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını merak etmeye başladı. ‘Ramazan Bayramı’nda kaç gün tatil olacak?’ ve ‘Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?’ soruları son günlerde yanıtı en fazla merak edilen sorular arasında. Peki bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslümanlar, mübarek Ramazan Ayı’nın bitesi sonrası 3 günlük bayram kutlaması yapıyor. Bu sene Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü olacak ve 26 Mayıs Salı günü Ramazan Bayramı’nın son günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sokağa çıkma yasağı uygulamalarına bayram sonuna kadar devam edileceğini söylemişti. Erdoğan'ın bu açıklamaları göz önüne alındığında, Arefe günü(Cumartesi) ve Ramazan Bayramı'nın 1. günü(Pazar) sokağa çıkma yasağı olacak. Sokağa çıkma yasağının tüm Türkiye'de mi yoksa yine 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta mı olacağı ise henüz açıklanmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasaklar ile ilgili şunları söylemişti;

“İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o derece hızlı ve etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bir arada bulunduğu okullar, kimi işletmeler, spor tesisleri gibi yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.”

RAMAZAN BAYRAMI'NDA 9 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Vatandaşların en çok merak ettiği konu ise, Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı. Ramazan Bayramı'nda şehirler arası yolculuk yine yasak olacak. Ancak 9 gün sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı belli değil. Ankara kulislerinde konuşulan 9 gün yasak olmayacağı yönünde. Ancak nihai karar 18 Mayıs'ta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası verilecek.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Ramazan Bayramı pazar gününe denk geldiği için bu sene 9 günlük tatil için ihtimal verilmiyor. Bayram 24 Mayıs, Pazar günü başlıyor, 23 Mayıs Cumartesi günü arefe günü olacak. 3 günlük resmi tatil olan Ramazan bayramı için Cumartesi gününe denk gelen arafe günüyle birleşince 4 günlük bir tatil ihtimali ortaya çıkıyor.

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