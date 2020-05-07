Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı’nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İslam alemi için büyük öneme sahip Ramazan Ayı, geçtiğimiz yıllara nazaran saha sakin geçiyor. Corona virüsü salgını nedeniyle zaman zaman sokağa çıkma yasakları uygulaabiliyor. Bu günlerde ise en fazla merak edilen konuların başında ‘Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ sorusu geliyor. Bayramda hafta sonları dahil 9 gün olacağı konuşulan sokağa çıkma yasağına ilişkin henüz alınan resmi bir karar bulunmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın corona virüsü nedeniyle uygulanan yasakların bayram sonuna kadar devam edeceği açıklamaları dikkat çekiyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslümanlar, mübarek Ramazan Ayı’nın bitesi sonrası 3 günlük bayram kutlaması yapıyor. Bu sene Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü olacak ve 26 Mayıs Salı günü Ramazan Bayramı’nın son günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sokağa çıkma yasağı uygulamalarına bayram sonuna kadar devam edileceğini söylemişti. Erdoğan'ın bu açıklamaları göz önüne alındığında, Arefe günü(Cumartesi) ve Ramazan Bayramı'nın 1. günü(Pazar) sokağa çıkma yasağı olacak. Sokağa çıkma yasağının tüm Türkiye'de mi yoksa yine 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta mı olacağı ise henüz açıklanmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasaklar ile ilgili şunları söylemişti;

“İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o derece hızlı ve etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bir arada bulunduğu okullar, kimi işletmeler, spor tesisleri gibi yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.”

Ankara kulislerinde konuşulan 9 gün yasak olmayacağı yönünde. Ancak nihai karar 18 Mayıs'ta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası verilecek.