Bayramı atlattı… 24 günlük firar sona erdi

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Yukarıseyit Mahallesi’nde Yusuf Ayaztepe (69) 30 Temmuz 2020 günü 2 adet kurbanlık koyun satın aldı. Kurban Bayramı’ndan bir gün önce eve getirerek kapalı alana koymak istediği sırada koyunlarını kaçıran Ayaztepe birini bularak eve döndü.

Arife gününden yaklaşık 24 gün sonra aynı mahallede oturan Akif Horoz (49), sabahın erken saatlerinde koyunlarını otlamaya çıktığında sürünün arasına yabancı bir koyunun girdiğini fark etti.

HOROZ BULDU

Horoz bunun üzerine sosyal medya üzerinden koyun bulduğunu paylaştı. Bunu duyan Ayaztepe, koyunu bulan Horoz'un yanına giderek kendisinin olup olmadığına baktı. Koyunun özelliklerine bakarak üzerine boya ile tüylerine ‘Y' harfini yazdığını ve kendi koyunu olduğunu anladıktan sonra teslim aldı.

KIRSALA KAÇMIŞ

Ayaztepe umudunu kestiği hayvanına 24 gün sonra kavuşmanın sevincini yaşarken Akif Horoz ise olayı şöyle anlattı:

* Kırsal bir bölgeye kaçmış, kayalık bir bölgeye, Çal Kanyonu'nun olduğu yerde su falan olduğu için burada hayvan yaşamış. Bende küçük çapta bir hayvancılık yaptığım için hayvanları o taraflara gezmeye götürmüştüm.

* Sabah saat 6 gibi benim koyunların içerisine girdi tabi bende önce şaşırdım. Bu hayvan buraya nereden geldi falan diye, sonra benim hayvanlar ile beraber ahırıma getirdim. (İHA)