Bayramı böyle kutladılar! Magandalar mermi yağdırdı!

Zonguldak ve Samsun’da bayram namazının ardından silah sesleri yükseldi. Ellerindeki silahları art arda ateşleyen vatandaşlar, sözde bayram geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Sokağa çıkma kısıtlamasın nedeniyle evlerde kalan vatandaşların can güvenliklerini hiçe sayan magandalar huzur bozdu. Şehrin dört bir yanında silahlar susmazken, polis ekipleri ihbarlar üzerine harekete geçti.

BEŞ YIL ÖNCE BİR KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

2015 yılının Kurban Bayramı’nda Zonguldak’ta kurbanının kesilmesini bekleyen 64 yaşındaki Temel Civelek, kimliği belirsiz bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun hedefi olmuş, kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmişti. (İHA)