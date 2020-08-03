Bayramın son gününde Kocaeli geçişinde yoğunluk!

Kurban Bayramı tatillerini memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolunda oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor. Tatilcileri taşıyan araçların Kocaeli TEM Otoyolu'nda oluşturduğu yoğunluk gece saatlerine rağmen etkisini sürdürüyor.

Anadolu'dan İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcileri taşıyan araçlar, gece saatlerinde TEM Otoyolu İzmit kesiminde trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi. İzmit Bekirdere Viyadükleri mevkiinde İstanbul yönüne seyir halinde olan araçlar sıkışan trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

43 İLİN GEÇİŞ NOKTASINDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı tatilini bulundukları ilden farklı yerlerde geçiren vatandaşlar, dün itibariyle dönüş yoluna geçti. Tatilin ardından yarın iş başı yapacak vatandaşlar, otoyollarda yoğunluğa neden oldu.

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktası olan ve ‘kilit kavşak' olarak nitelendirilen Kırıkkale'de de dönüşlerin başlamasının ardından uzun araç kuyrukları oluştu. Saat 18.00 itibarıyla araç yoğunluğunda artış yaşanırken trafik ekipleri de sıkışan trafiği rahatlatmak için çaba sarf etti.

ÇAMLICA GİŞELERİNDE POLİS DENETİMİ

Kurban Bayramının son gününde tatilcilerin İstanbul’a dönüşleri başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca Gişeleri’nde denetim gerçekleştirdi.

Polis helikopterinin de katıldığı denetimlerde, araçlardaki çocuklara da kurallara uymadıkları takdirde ailelerini uyarmaları için düdük hediye edildi. Öte yandan ekipler, düdüğün yanı sıra trafik kurallarının yazılı olduğu broşürleri de çocuklara ve sürücülere dağıttı.

YOLLAR ACİL KOORDİNASYON MERKEZİ’NDEN TAKİP EDİLİYOR

Türkiye genelinde oluşan Bayram dönüşü trafik yoğunluğu Karayolları Genel Müdürlüğü’nde Bulunan Acil Koordinasyon Merkezi'nden takip ediliyor. Koordinasyon Merkezi'nde canlı olarak Türkiye'nin 4 bir yanından trafik yoğunluğu izleniyor. Bayram dönüşü karayollarında oluşan kaza ve acil durumlara anında müdahale ediliyor.

Bayram trafiği hakkında değerlendirmelerde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Celal Koruç, şu ifadeleri kullandı:

* Yaklaşık 68 bin kilometre yol ağımız var. 17 tane bölge Müdürlüğümüz 119 şube şefliğimiz yurt içinde her tarafa yayılmış durumdayız. Herhangi bir trafik kazası ve acil durumda ekiplerimiz gidip acil müdahalelerini gerçekleştiriyorlar.

* Ankara, İstanbul ve İzmir gibi Büyükşehirlerimiz de yaşayan insanlarımız bayramda Anadolu'ya bayram dönüşü kendi yaşadıkları memlekete dönüşlerinde çok yoğun trafik yaşanıyor.

* Vatandaşlarımız eskise nazaren daha bilinçli tatilin son gününe seyahatlerini bırakmıyor. Vatandaşlar yola çıktıkları zaman kesinlikle takip mesafesini korusunlar. İHA-DHA