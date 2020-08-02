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Bayramını kutlamayan yolculara otobüs şoföründen duygusal mesaj!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde şehir içi minibüsü şoförü İbrahim Çankaya bayramını kutlamayan yolculara duygusal bir konuşma yaptı. Çankaya, “Kaptanların işini severek yapması yolcuların elindedir” dedi. Konuşmasının sonunda yolcular Çankaya’yı alkışladı.

Uğur ENÇ / Kocaeli
20:50 -
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Kurban Bayramı'nın 1. günü bir yolcu minibüsünde duygulandıran anlar yaşandı. Akşam seferini yapan şehir içi minibüsü şoförü İbrahim Çankaya otobüse binen yolcuların bayramını kutlamadığını fark etti.

Hiçbir yolcunun bayramlaşmaması üzerine Çankaya yolculara hitaben duygusal bir konuşma yaptı. Konuşmasının sonunda yolcular Çankaya'yı alkışladı.

“30 KİŞİDEN BİR TANESİ BAYRAM KUTLASAYDI…”

İbrahim Çankaya konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

* Bütün yolcularıma önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Şimdi sizler önce Allah'a sonra da şoföre emanetsiniz.

* Araçta şu anda 30'a yakın yolcu bulunmaktadır. Bir üzüntümü paylaşacağım. Kaptanların işini severek yapması yolcuların elindedir. Elçiye zeval olmaz. Bayramınız mübarek olsun.

* 30 kişiden bir tanesi bayram kutlasaydı ben bu konuşmayı yapmayacaktım. Rabbim hepinizin yolunu açık etsin. Nice bayramlara nasip etsin. Hayırlı bayramlar diliyorum.

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