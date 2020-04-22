Bayrampaşa sebze halinde sokağa çıkma yasağı yoğunluğu

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı genelge kapsamında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle alışveriş yapmak isteyen esnaf Bayrampaşa’daki Sebze ve Meyve haline akın etti.

SOSYAL MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI

İş yeri ve evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için gece yarısından itibaren hale gelenler sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Hal’in girişinde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Alışveriş yapan vatandaşlar sebze ve meyvelerini el arabalarıyla araçlarına taşıdı.

“ARABAYI DIŞARI KOYDUK MALLARI TEK TEK TAŞIDIK”

Sebze Haline gelen bir vatandaş, “Yenibosna’dan geldik. Sokağa çıkma yasağı için hazırlık yapıyoruz.” ifadelerini kullanırken, Şirinevler’den gelen bir başka vatandaş, “Hale geldik. Birkaç parça sebze eksiğimiz vardı onu aldık. Hale giriş yapamadık. Arabayı dışarı koyduk malları tek tek taşıdık.” dedi. Sosyal mesafeye uyulmadığını dile getiren bir vatandaş ise, “Halin içerisinden, bir kilometreden mal taşıyoruz. El arabalarıyla mal taşıyoruz. Saat 12’de hale geldim. Tıklım tıklımdı. Araba girmiyor.” şeklinde konuştu.

Bayrampaşa Haline alışverişe gelen vatandaşlardan birisi, “Önümüzdeki dört gün gelecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ve Ramazan ayının gelmesiyle hemde corona virüsünden dolayı halde bir alışveriş yoğunluğu var” diye konuştu. (DHA/İHA)