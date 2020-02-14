Bayrampaşa’da deprem tatbikatı yapılırken Bahçelievler’de bina yıkıldı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri olası İstanbul depremine karşı tatbikat gerçekleştirdi. Senaryo gereği İstanbul'da saat 11.00'da 6.5 büyüküğünde deprem meydana geldi. Depremden etkilenen Bayrampaşa Buğday Sokak'ta bir binada çökme yaşandı. Alınan ihbar üzerine AFAD, Bayrak Arama Kurtarma, AYA Arama Kurtarma ve İSEMDAK arama kurtarma ekipleri olay yerine geldi ve kriz masası oluşturuldu.

SİSMİK DİNLEME CİHAZI KULLANILDI

İlk önce AFAD K-9 ekibi köpeklerle enkazda üç kazazedeyi tespit ederek, olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Ardından üç ayrı noktada Bayrak ekibi ve AYA ekibi tarafından enkaz altında kalan vatandaşlar çıkarıldı. Çalışmalar sırasında sessizlik anonsu yapılarak, sismik dinleme cihazı ile kazazedelerin yerlerinin tespiti sağlandı.

Bina merdivenlerinin çökmesi nedeniyle üst katlarda mahsur kalanların olduğu bilgisi üzerine İSEMDAK ekipleri ise ip tekniği kullanarak tahliye işlemini başlattı. Bilinci yerinde olan iki kazazede personel eşliğinde iplerle aşağıya indirilerek, sedye ile bina çevresinden tahliye edildi. Ekiplerin dinlemesi sonucu tespit edilen vatandaşlara ilk müdahale yapılıp, ambulans ile sağlık kuruşlarına sevki sağlandı. Enkazda kimsenin kalmadığı anonsu ile tatbikat sona erdi.

BİRKAÇ SAAT İÇENDE GERÇEKTEN BİNA YIKILDI

Tatbikat sonrası ise İstanbul’un bir başka semtinden ise gerçek bir yıkım haberi geldi. Bahçelievler Narlı Sokak‘taki 9 numaralı Hacı Temur apartmanı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İlk belirlemelere göre binanın bir ay önce kentsel dönüşüm çerçevesinde boşaltıldığı, can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yıkım sonrası çevrede zarar gören diğer binalarda oturanların tahliyesi sürüyor.