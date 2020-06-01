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 Bayrampaşa’daki sebze meyve haline ateşleri ölçülere alındılar

Corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali kapılarını açtı.

05:55 -
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 Bayrampaşa’daki sebze meyve haline ateşleri ölçülere alındılar

Polis ekipleri hale gelen vatandaşları, ateşlerini ölçerek ve maske kontrolü yaparak hal içine aldı. Ayrıca hal içindeki anons sisteminden sürekli, sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması için anonslar yapıldı. DHA

Corona Polis
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