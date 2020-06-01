 Bayrampaşa’daki sebze meyve haline ateşleri ölçülere alındılar

Polis ekipleri hale gelen vatandaşları, ateşlerini ölçerek ve maske kontrolü yaparak hal içine aldı. Ayrıca hal içindeki anons sisteminden sürekli, sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması için anonslar yapıldı. DHA. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bayrampasadaki-sebze-meyve-haline-atesleri-olculere-alindilar-5847639","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bayrampasadaki-sebze-meyve-haline-atesleri-olculere-alindilar-5847639","pageType":"yazi","pageIdentifier":5847639,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"u00a0Bayrampau015fa&#8217;daki sebze meyve haline ateu015fleri u00f6lu00e7u00fclere alu0131ndu0131lar"});aip('newsArticle', {"identifier":5847639,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bayrampasadaki-sebze-meyve-haline-atesleri-olculere-alindilar-5847639/","headline":"u00a0Bayrampau015fa&#8217;daki sebze meyve haline ateu015fleri u00f6lu00e7u00fclere alu0131ndu0131lar","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Corona","Polis"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/01/iecrop/resimid_113403821_11340382_16_9_1590980124.jpg","author":"lbozkaya","dateCreated":"2020-06-01 05:55:28","datePublished":"2020-06-01 05:55:28","dateModified":"2020-06-01 05:55:28","info":"{"seo_news":"false"}"});