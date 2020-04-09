Bazı semt pazarları geçici olarak kapatıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına karşı her geçen gün yeni tedbirler alınıyor. Sakarya’ya bağlı Adapazarı’nda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni bir karar alarak semt pazarları geçici süreliğine kapatıldı.

Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, bir açıklama yaparak, kapatılan semt pazarlarının listesini verdi: 15 Temmuz Camili (Perşembe), Tepekum ve Karaman (Cumartesi), Korucuk ve Güneşler (Pazar) semt pazar yerleri geçici olarak kapatılmıştır. Şeker (Pazartesi), Maltepe (Salı), Ozanlar (Perşembe), Yağcılar ve Hızırtepe (Cuma) semt pazar yerleri, belirlenen tedbir ve alınacak önlemlerle faaliyetlerine devam edecektir. (İHA)