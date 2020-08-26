Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bakan Pekcan açıkladı: 540 kilo kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kocaeli’de bir limanda 540 kilo kokainin ele geçirildiğini açıkladı. Pekcan, kokainin Gümrük Muhafaza ekiplerinin tek seferde yakaladığı en yüksek miktar olduğunu kaydetti.

11:01 -
Haberler Gündem

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza Teşkilatı’nın tarihindeki en büyük miktarda kokaini yakaladığını açıkladı.

Pekcan’ın açıklaması şöyle:

* Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kocaeli'de, bir limanda bulunan konteynerin içerisinde toplam 540 kg ağırlığında kokain ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız, Kocaeli’nde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği yarım tonu aşkın kokain ile, tek seferde müstakilen yaptığı en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attı.

* Bu başarıda emeği geçen ve gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan bütün ekibimizi can-ı gönülden kutluyorum.

Kocaeli
Son güncelleme: 11:31 26.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more