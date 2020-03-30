BBP eski Belediye Başkanı adayı öldürüldü

Olay 25 Mart Günü Sarıyer'e bağlı Kısırkaya Altınkum Mevkii'nde yaşandı.

İddiaya göre, 31 Mart yerel seçimlerinde BBP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan Ali Rıza Biberoğlu (46) ile O.Ö. arasında arazi anlaşmazlığı tartışması çıktı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine çıkan kavgada Ali Rıza Biberoğlu, O.Ö. tarafından bıçaklandı. Olay yerinde hayatını kaybeden Biberoğlu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, şüpheli O.Ö. de gözaltına alındı.

MEMLEKETİ RİZE'DE DEFNEDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Biberoğlu'nun cenazesi memleketi Rize'de defnedilirken, O.Ö. isimli şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.