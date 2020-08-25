BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye rakip çıktı

Antalya’da yaşayan Yılmaz Derin, yaklaşan Büyük Birlik Partisi kongresinde Genel Başkan Mustafa Destici'nin karşısında adaylığını açıkladı.

Daha önce Manavgat Belediye Başkanlığı için BBP’den aday olan Derin, partisinin mevcut yönetimini sert sözlerle eleştirdi: Başta terörle mücadele ve ekonomik huzur ve refah olmak üzere, ülkenin yönetimine talibiz. Şu anda bütün bu yaşananların temelinde, istikametini kaybetmiş bir hareketi, kendi tabiî rotasına yeniden döndürme çabasıdır. BBP'de hiç kimse, yalan üzerine siyaset üretemez, vefasızlık üzerine siyaset üretemez. Arkadaşlarını birbirine düşürerek kendisini bir yere taşıyamaz. Biz, samimiyeti kaybettik. (İHA)