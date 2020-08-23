BBP Konya İl Başkanı ve Alperen Ocakları Başkanı corona virüse yakalandı

Büyük Birlik Partisi Konya İl Başkanı Osman Seçgin ile Alperen Ocakları Konya İl Başkanı Musa Karaçor’un corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

BBP Konya İl Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Seçgin ve Karaçor’un tedavilerinin evlerinde devam ettiği, durumlarının iyi olduğu belirtildi.

“SABIR YA RABB”

Öte yandan corona virüse yakalanan BBP Konya İl Başkanı Osman Seçgin ise sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu; “Ne dünyadan safa bulduk, ne ehlinden recamız var, Ne dergâhı Huda’dan maada bir ilticamız var. Sabır Ya Rabb…”