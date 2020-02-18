BEDAŞ planlı kesinti listesi: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul’da sık sık yaşanan elektrik kesintileri sonucu vatandaş BEDAŞ’ın planlı kesinti programını araştırıyor. Peki elektrikler ne zaman gelecek? Planlı kesinti programına göre İstanbul'un hangi noktalarında elektrikler kesilecek?

BEDAŞ 18 ŞUBAT PLANLI KESİNTİ LİSTESİ

– İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 650., 652., 653., 654., 655., 656., 657., 658., 664., 665., 666., 667., 668., 669., 670., 671., 672., 673., 674., 675., MAHMUTBEY, MEHMET AKİF ERSOY, SAKARYA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2329936)

– İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 628., 630., 634., 636., 642/1., FATİH sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345954)

– İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 579., 580., 582., 582/1., 582/2., 583., 608., 611., 615., 616., 617., 618., 619., KEMALPAŞA, OSMANBEY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345908)

– İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ASLAN, BAŞAK, CANLAR, FETİH, KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ, SU DEPOSU, ÖZGE sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353294)

– İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ASAF, HANİCE, KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ sk / İNCEĞİZ mah MEDENİYET, İNCEĞİZ sk 01:00-06:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354709)

– İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ASAF, HANİCE, KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ sk / İNCEĞİZ mah MEDENİYET, İNCEĞİZ sk 01:00-06:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354703)

– İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah KADI ÖMER, KOVALIK ÇIKMAZI, SÜLEYMAN BİNGÖL, TUTKU, ÇALIŞKAN ÇIKMAZI, ÇARE, ÇAĞRI, İSTASYON sk / KALEİÇİ mah BÜKLÜM, KARAMAN, KARASU , LAVANTA ÇIKMAZI, SU DEPOSU, TURGUT ÖZAL, ZİYA OTÇU, ÜÇ KONAKLAR, İSTASYON, ŞENLİK sk / SUBAŞI mah KUDRET sk / İZZETTİN mah ADAGÜLÜ, ADIM, ALTINOK, BAHÇESARAY, BAŞARI, BELDE, BENTLER, BUHARA, BUKLE, BÜLENT KARPAT, BİRLİK, CANDEMİR, CENGİZ ÇIKMAZI, DESTAN, DOBURCA, EFLATUN, FARABİ, FULYA, GÜLER, HÜRRİYET, IŞIL ÇIKMAZI, KAMELYA, KARLIOVA, KESTANELİK, KIRIM, LALEZAR, MECİT, MELTEM, MİLLET, MİSAFİR ÇIKMAZI, NADİDE, NAZLIGÜL, NEVBAHAR, NİHAL, RUKİYE, SELİM, SEMERKANT, SENCER, TEMİZ ÇIKMAZI, UMUT, YOL ALTI, ÖZGÜN, ÖZGÜRLÜK, ÖZSU, İSTASYON, İZZETBABA sk 01:00-06:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353247)

– İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-14, G-535, G-686, G-687, G-688, G-689, G-691, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-702, G-703, G-704, G-705, G-706, G-708, G-720, G-721, G-722, G-723, G-724, G-725, G-727, G-728, G-729, G-730, G-731, G-732, G-735, G-738, G-748, G-749, G-750, G-751, G-753, G-755, G-770, G-800, G-811, G-814, G-819, G-820, G-821, G-823, G-838, G-839, G-846, G-849, G-850, G-852, G-854, G-855, G-858, G-864, G-869, G-870, G-871, G-872, G-874, G-876, G-879, G-882, G-886, G-893, G-906, G-907, G-911, G-912, G-914, G-915, G-916, G-917, G-920, G-921, G-922, G-925, G-927 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353332)

– İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1128., 1129., 1130., 1131., 1132., 1133., 1135., 1136., BÜLBÜL, ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR sk / KEMER mah 903., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., 924/1., 925., 926., 926/1., 946., BÜLBÜL, KEMER, ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352093)

– İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BAYTAR, BEKTAŞ, BOZDAĞ, DAĞ, DUBA, EKİN, GARİP, GÖÇER, GİRDAP, KAYALI, KIRBAÇ, KONUK, MEŞRUTİYET, MİS, NALBANT, ORUÇ, OSMANPAŞA, SAKA, SARI TURNA, SEMAH, SEYHAN, TRAKYA, ZEMZEM, ÇAKMAKLI, ÖZCAN, ŞEHİT P. ER TURHAN TURAN, ŞEHİT P.KD.YZB.HÜSEYİN KUTLU sk 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353351)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.İNÖNÜ, 3.YAVUZ SELİM, BEŞYOL YAN YOLU, CAMİ, SİTELER ÇIKMAZI, ÇAMLIBEL, ÇİMEN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353625)

– İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, ÇAĞRI sk / ORTAKÖY mah AHMET ADNAN SAYGUN, AMBARLIDERE YOLU, CANAN, OKUL YOLU, TÜRK HAVA YOLLARI SİTESİ YOLU sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, CANAN, KELAYNAK, LEYLAK, OKUL YOLU sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah MURATPAŞA sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357768)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 1 KASIM, 7005., BALCA, SİLİVRİ GAZİTEPE, ŞEHİT BAHATTİN ERİŞEN sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353632)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 1 KASIM, ADİL ÖNDÜL, AŞIN, BALCA, GEDİK, KEVSER, MİHENK, SEVDE, UÇAR ÇIKMAZI, YUNUS ALİ TAŞKIN, ÇALI, ÇİSEM sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353633)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 1 KASIM, 7005., BALCA, SİLİVRİ GAZİTEPE, ŞEHİT BAHATTİN ERİŞEN sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353636)

– İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah ŞAKİR KESEBİR sk / GAYRETTEPE mah FİRUZE, VEFABAYIRI, YILDIZ POSTA sk / LEVAZIM mah KORU sk / NİSBETİYE mah AYDIN, AYTAR, BAŞLIK, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, NİSBETİYE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah YILDIZ POSTA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357766)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 661., 662., 663., 664., 665., 666., 667., 668., 675., 687., 688., 690., 691., 692., BAĞCILAR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2355813)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 667., 669., 670., 672., 673., 675., 676., 683., 684., 685., 686., BAĞCILAR sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2355814)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 664., 670., BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah 429., 430., 431., 432., 433., 434., 435., 446., 448., 450., 451., BAĞCILAR, ŞEHİT YILMAZ KAAN sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2355817)

– İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU, GÜMÜŞYOLU, YENİYOL sk / MURATPAŞA mah 101., 102., 103., 104., 105., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, ERGENE, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖPRÜLÜ sk // ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 2. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2356548)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah AKARÇEŞME ÇIKMAZI, BALABANDERE, BATI, BOSTAN GÜL, BUDAK, DIŞBUDAK, DOST, ELMA, EREN, GÜLPINAR, GÜRSU ÇIKMAZI, HALK, HÜRMET, HİLAL, ILGAZ, KADER, KEKLİK, KELEBEK, KERVAN, KESKİN ÇIKMAZI, MAZI, NAR, SANDAL ÇIKMAZI, SANTRAL ÇIKMAZI, SINIR ÇIKMAZI, TARİH, TÜKENMEZ, TÜNEL, YOSUN, İLGİLİ sk / İSTİNYE mah BALABANDERE sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357796)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah DEREKIR, DEREİÇİ, ESENLİK ÇIKMAZI, HAYDAR ALİYEV, KANTARCI RÜSTEM, MESTANOĞLU, SARDUNYA, TARABYA BAYIRI, TARAVET, YENİKÖY TARABYA, ÇIRA, ŞAKACI, ŞALCIKIR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357815)

– İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BADEM, CEREN, FEVZİ ÇAKMAK, HOCA, IŞIK, KIRIM, SEYMEN, İLKBAHAR, ŞAHİN, ŞEHİT ACARKAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358909)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah AYBARS, EFENDİ ÇIKMAZI, FATİHLER, GEÇİT, GÜZELCE ALİPAŞA , TAHİR, TEYYARE, TÜRKBOSTANI, YÜZBAŞI NAZMİ BEY, ZEMBİL ÇIKMAZI, ŞEKER ÇIKMAZI sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357816)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AHMER, AKDERE, DİNÇER, KARAHAN, MESCİT, OLTU, ZAMBAK sk, sönmez sokak 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357924)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah ÇINARLI, ÇİMEN, ŞENGÜL sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357829)

– İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 562., 563., 564., 567., 568., 568/1., 568/2., 568/3., 568/5., 569/1., 648/2. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2355974)

– İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah YILDIRIM BEYAZIT sk / YENİBOSNA MERKEZ mah DOLUNAY 1, KÖKSAL, MUŞTU, REYHAN 1 sk / ÇOBANÇEŞME mah MİHRİBAN, MİTHATPAŞA, NAR , NUR, OĞUL, REYHAN 1, YILAN sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358974)

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALAADDİN, ARİF, AVNİYE, AYDİLEK, BAL, BAYRAK, CEBECİ, CEMRE, CERRAH, DANİŞMENT, ERÇELİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FELAH, GÜNPINAR, GÜRSOY, HARDAL, HİKMET, KARACAOĞLAN, KARADERE, KARLIBAYIR, KENAN, KOVAN, PERTEV, RIZA BEY, SADIK, SEMA, SEĞMEN, SIHHAT, TANPINAR, TANYELİ, TOPKAPI, TİTİZ, UYGAR, ÇOBAN ÇEŞME, ÖZAYDIN, ÖZERDEM, ÜNSİYET, İŞTİRAK, ŞENDOĞAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357926)

– İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, DALGIÇKUŞU, SÜZER sk / BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ADA, AHMET TANER KIŞLALI, MERCAN, OKYANUS, YAKAMOZ, YELKEN, YOSUN sk 09:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2356828)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 932., 938., 944., URFALILAR sk / ÜÇEVLER mah 924., 926., 928., 942. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2356539)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AKGÜL, ALPARSLAN, ARABAYOLU, BAYRAK, DUYGU, GÜLCE, PROF. DR. AYKUT BARKA, SEFARET, TABYALAR, ÜLKER, ŞİRİNOĞLU sk / TARABYA mah ARABAYOLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358857)

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / TERKOS mah BAYIRGÜLÜ sk / YAVUZ SELİM mah POLİS OKULU sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AKMESCİT, AKYAYLA, ALYAPRAK, ALYAZMA, ATANUR, BABAOCAĞI, BATTAL, BEHİYE, BERHUDAR, BESTEGÜL, BOZDOĞAN, CANNUR, CENNETKUŞU, DARI, DÖNENCE, ELİT, ENDAM, ERKİN, FERHATPAŞA, HALİT, KAMURAN, KÜBRA, KİTAP, LAYİHA, LEVENT, MUAZZAM, MÜRVER, NARDALI, ONBAŞI, PİNHANİ, REŞADİYE, RUHSAR, SAİT, SEVBAN MEHMET, TAKA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF, VANİLYA, YEŞİL ÇAYIR, ÇAMLIYAYLA, ÇAVUŞOĞLU, ÖZALTAN, ÖZGÜ, İMRAHOR, ŞİRİNEVLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357925)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 402., 425., 455. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358939)

– KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah sk / BAŞAK mah sk / BELGRAT mah sk / GÖKÇEALİ mah sk / KALEİÇİ mah sk / KALFA mah sk / KARAMANDERE mah sk / KESTANELİK mah sk / OKLALI mah sk / SUBAŞI mah sk / YAZLIK mah sk / ÇANAKÇA mah sk / ÇİFTLİKKÖY mah sk / İHSANİYE mah sk / İZZETTİN mah sk 01:00-06:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358579)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3140. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358908)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 101., 102., 11., 110., 180., 22., 8., 9., FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA, OKTAY RIFAT, ORKİDE sk / SAADETDERE mah 7., FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA, ORKİDE sk / TURGUT ÖZAL mah 22. sk 10:00-10:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358010)

– İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ- ÇATALCA SUBAŞI YOLU CADDESİ 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358585)

– İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah HÜSREV GEREDE, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah BOSTAN, BRONZ, HÜSREV GEREDE, MAÇKA, TEŞVİKİYE sk 12:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357995)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR, KERAMET, MÜNİFPAŞA sk / YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, BAYRAK, ERKİN BALABAN, MUSTAFA KEMAL, MÜNİFPAŞA, SANCAK, TAŞLAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357901)

– İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BAĞDAT, DEMİRCİ, DİCLE, GÜNDOĞAR, IŞIK, KUYULU, KİBAR, REZAKİ, SERVET, SOĞANAĞA, YALÇIN, YEŞİLTEPE, ŞEHİT ERDAL ÇINAR, ŞEHİT TARIK ALTINBAŞ, ŞEHİTLER, ŞENCAN, ŞENER sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360100)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1975, 14:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358647)

– İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah AHMET KABAKLI, BAĞLARBAŞI, CANAN, CANLI, CENGİZHAN, CENTİLMEN, COŞARSU, CİHANGİR, DALYAN, KALYON, PIRLANTA sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah AHMET KABAKLI sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360029)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1272., 1273., 1275., 1276., 1277., 1279., 1280., 1281., 1282., 1283., 1284., 1285., 1286., 1293., 1294., 1323., 1324., 1325., ANAFARTALAR, KİRAZLI, MAHMUTBEY, VAKIFLAR sk 11:30-12:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360042)

– İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah CEVİZ, FATİH, YÜKSEL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360099)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ASAF, DALBASTI, ESKİ BAĞLAR, HAZIRLIK, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, LAHZA, NURTANESİ, ÖZGERAY ÇIKMAZI sk / ORTAKÖY mah ABDİPAŞA, ACIÇEŞME, ARDIŞIK, ASLANTEPE, BAĞIMSIZ, CENGİZHAN, HACIBEY ÇIKMAZI, HALAT, HALİMBEY ÇIKMAZI, KABİL, KADIKÖY BAĞLARI, KEÇECİZADE, MANİ, MERA, MEYAN, MODERN, MİLLET BAHÇE, PERVANE, TAŞKÖPRÜ, TOKSÖZ, TORNACI, UZUNFISTIK, YEŞİLÖREN, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAKMAK, ÜLKE, İSPİNOZ, ŞAMPİYON, ŞENSOY, ŞİŞLİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358614)

– İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, AKGEYİK, AKKOYUN, AKKUZU, ARA, ARKA, AVİZE, CİVCİV, DR SADIK AHMET, ER ÇIKMAZI, ERİŞİR, EĞİK, GEMİCİ ÇIKMAZI, KARACA, KARAMAN, KARTAL, KOPAN, KUZU, MIZRAK, MUZAFFER, NANE, ORHAN VELİ, PANTER, PİLİÇ, SARI LALE, SEHER ÇIKMAZI, SERÇE, TAVLA, TİLKİ, VAİZ, YAKAMOZ, YARASA, YASİN, YAY, YEŞİL ÖRDEK, ZAFER, ZEYBEK, ŞEHİT P. ER YAŞAR ATEŞ sk 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360130)

– İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah HARE, TURGUTREİS 2, YALAZ 1 sk / SOĞANLI mah KEMAL SUNAL, SEZER, TUNA, ÇAVUŞPAŞA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360836)

– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-/ ŞENLİKKÖY mah ACAR, ARSLANLI, AVCILAR, GÜNYÜZÜ, YAMAÇ, YEŞİLKÖY, ÇATAL, ÇATAL ÇIKMAZI, ÇETİNER, İNCİ sk // 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358765)

– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah GÜNYÜZÜ, HARMAN, YEŞİLADA, ÇATAL sk 14:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360775)

– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah HARMAN, YEŞİLKÖY, ÇATAL sk 12:00-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360772)

– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ADAKALE, FÜZE, GÜNYÜZÜ, HARMAN, SARUHAN, YEŞİLADA, ÇATAL sk 15:30-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360776)

– İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ATATÜRK, BÜLBÜL, FEVZİ PAŞA, FİLİZ, GAZİ OSMAN PAŞA, GÜN IŞIĞI, KIVANÇ, KUTLU, LOZAN, MALAZGİRT, MİMAR SİNAN, PLEVNE sk / TERAZİDERE mah DESOVA, EVREN, FİLİZ, MERİÇ, SULTAN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360894)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ATATÜRK, AZELYA, BAHÇECİK, DEFNE, EMRE, GAYE, GÜLİN, GÜNEŞ 1, HİLAL 86, MERVE, YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360241)

– İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah AKINCILAR, AR, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, HANEDAN, HANIMELİ, HAYAT, IŞIL, SERAP, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk 19:00-23:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360887)

– İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah DUMAN, GÜLAY, OSMANLI, ÖNDER sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360871)

– İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÜMÜŞLÜ, GÜNAY, MUHSİN YAZICIOĞLU sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360874)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah EDEBİYE sk / İSLAMBEY mah 1.BÜLBÜLDERE ÇIKMAZI, 2.ARI, BAHÇELER ARASI, BAHÇELİ ÇEŞME ÇIKMAZI, BÜLBÜLDERE, DİRİM, ERDİ, GÖZTEPE, GÜVEN, HAYALİ SALİH, KILIÇ PATİKA, NAKKAŞ, SİNOP, TEKKE, ÖZDEŞ, ÖĞRENCİLER , ÜSKÜP, İSLAMBEY, İSLAMBEY BOSTANI, İSLAMBEY ÇEŞMESİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2359990)

– İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, HACI FİDAN, HOCA EFENDİ, HÜSREVPAŞA, KARAMUK, KORKUTATA, NEYZEN İHSAN, SARIGÜZEL, ŞEMSETTİN SAMİ sk / ALİ KUŞÇU mah AKSARIKLI, DARÜŞŞAFAKA, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH TÜRBESİ, FEVZİPAŞA, HALİÇ, KESERCİLER, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, MİSVAK, TESTERECİLER, TETİMMELER, YEŞİL SARIKLI sk / ZEYREK mah DERS VEKİLİ, HATTAT NAFİZ, HATTAT İZZET, KADI ÇEŞMESİ, KIRBACI, MIHÇILAR, NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA, TETİMMELER, YESARİZADE, İHTİYATLI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah KODAMAN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358675)

– İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, DEDEPAŞA, HALICILAR KÖŞKÜ, HİKAYECİ, KAÇAMAK, KİLİMCİ, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU’L-EŞRAF, OĞUZHAN, RAHMET ÇIKMAZI, SARAY HAMAMI, SARI MUSA, SOFTA SİNAN, SİGORTACI, SİGORTACI ÇIKMAZI, SİMSAR, TOMRUKÇU, UYGAR sk 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358691)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKINALP, ALAN, ALİZE, AYGÜN, BEYLERBEYİ, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FENER 1, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLİSTAN 3, GÜRCAN ŞAHİN, HASANOĞLU, IHLAMUR 2, KARAGÖZ, KIZILELMA, MAKBER, PAKSOY, SANCAM, TUNAHAN, TÜRKÖZ, ULUS 1, ÇİFTLİKKÖY, ÖTÜKEN, ÖZTUNÇ, İSTİKLAL 1, ŞELALE 2 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360213)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ABİDE, ALTINKAYA, ALİZE, BANKALAR, BELDA, FUNDA 2, GÜVERCİNLİK, HÜR 1, LAVANTA 2, LODOS, MURATBEY, NAMIK KEMAL, PINAR 1, SELEN 1, SENA, SUDE, TAŞKUYU, TÜRKSOY, ULUS 1, YAVRU VATAN, YAVUZTÜRK, ÖZGÜÇ, ÖZIŞIK, ÜLKE, ÜLKÜMEN, ÜMİT, İSMETPAŞA 1, İSTİKLAL 1 sk / GÜZELCE mah ÜMİT 1 sk / KAMİLOBA mah NAMIK KEMAL 2 sk / ULUS mah İSMETPAŞA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360216)

– İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ALPAY, FUNDA, UĞURLU sk / ŞAMLAR mah 19 KASIM, 19 MAYIS, 23 NİSAN, 2842., 29 MAYIS, 30 AĞUSTOS, BOZKARA, CENNETKUŞU, ESTERGON, FUNDA, GÜLCE ÇIKMAZI, HANEDAN, HÜRMET, KOŞAR ÇIKMAZI, KUZGUNCUK, KİRAZLIBAHÇE, MODANLI, OKUL, PAMUKKALE, PARILTI ÇIKMAZI, RÜZGARLIBAHÇE, TOPÇUOĞLU, TÜRKBÜKÜ, YAVUZHAN, YAZICI, ZİYARET, ÇAMLIBEL, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGÜVEN, İSTİKLAL, İZCİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360119)

– İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KORE ŞEHİTLERİ, YÜZBAŞI KAYA ALDOĞAN, ŞEHİT ÜSTEĞMEN MEHMET GÖNENÇ sk / GÜLBAHAR mah TEKİN sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360247)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah DEMİR, GÜNEŞLİ, OKUL, SOLMAZ, ÖZKAN, ŞENYURT sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360303)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKMAN, AKİK, AYTAÇ, AĞRI, BERKAY, BİLİM, DOĞANCILAR, DOĞANDERE, ERCAN, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, HAVRAN, NURTAÇ, RABAK, SEFA, SİMGE ÇIKMAZI, TESTİ, TOPRAKBASTI, UMERA, YADİGAR, YÜCEL, ZEYTUNİ, ÇAĞLAR sk 10:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360304)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ARALIK, BİRGÜL, HAVADAR, HÜSNÜHAL, OSMANPAŞA, ÇİLEKLİ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360310)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BODUR, SEMERKANT sk / ÇELİKTEPE mah ALTIN, ARPACIK, ASMALI, BAŞARI, BODUR, BURAK REİS, DERCAN, ELÇİ, ELİF, GÜLCAN, GÜLÇİN, HALİM, HAYAT, IŞIK, KAHRAMANLAR, KIYIBOYU, KUBİLAY, MOHAÇ, PİRİ REİS, SEMERKANT, SULTAN MURAT, TUNABOYU, TURGUT REİS, VARDAR, ZİYAPAŞA, ÇALDIRAN, ÇAĞ, ÖZVER, İSMET İNÖNÜ, ŞEHİT DOĞAN AYAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360968)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah FATİH, KANARYA, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, MEVLANA, SİVASELİ, YENİ UFUK, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, EDA, ETİBANK, FERDA, GÖÇEN, GÜNEŞ, KARAÇAM, SABIR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360985)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHADIR, BATTAL, BAĞIŞ, BİRDAL, CEYDA, DUMAN, ERDAL, IŞIN, SAKARYA, SONBAHAR, TATLI, TAŞÇI, TEKNİK, TOKGÖZ, TORUN, TURAN, UYGAR, YONCA, YUNUS EMRE, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah DAL, DEFİNE, DEKAN, DEĞİRMEN, SONBAHAR, TEKNİK, TOKGÖZ, YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360986)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ABDÜLGAZİ, ALAGÖZ, ALAKOÇ, AYDOS, AYDOĞAN, BAYINDIR, BERCESTE, DARIVERDİ, EKİN, ERTAN, GÜLBAŞAK, GÜLDİBİ, GÜLYAZI, GÜNBAŞI, GÜNGÖREN, GÜNTEPE, HİCRET, KARACA, KARAKOL, NURSİMA, SONGÜL, SUNA, UÇANKUŞ, YAVUZTÜRK, YAŞAYANLAR, YENİHAN, YURTBEY, ÇELEBİ, ÖZTEKİN, ÖZTOPRAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360998)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DOĞANDERE, DÜNÜR, FASIL, HARPUT, NİŞANE, PINAR, SELEN, TESTİ, TÜMLEÇ, UMERA, YADİGAR sk / TALATPAŞA mah AKIŞLI, AKÇALI, ALEYNA, ANKA, ASLANGAZİ, AYGÜL, BAYINDIR, DÜNÜR, DİŞÇİ, EMİRGAZİ, FERHAT, GÜNYOLU, REİS, SARITAŞ, TANYELİ, YAŞARLI, ZÜMRE, ÖZVEREN, İPEKKUŞAĞI, ŞİRİNCE sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360971)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah MEHTAP sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKRAN, AKYOL, AKÇİL, ALKIŞ, ARZU, ARZU ÇIKMAZI, ATAK, AYABAKAN, BABACAN, BALÇIK, BAYRAKDAR, BAŞPINAR, BEGONYA, BERK, BEYZA, BILDIRCIN, BUDAK, BUKET, BULGUR, BUYRU, DERE, DERNEK, DERNEK ÇIKMAZI, DİDEM, ERGUVAN, GALATA DERESİ, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜZELDERE, HAVZA, HAŞMET, HORASAN, HÜMA, KAMBER, MİNA, NARTANESİ, ORKİDE, PAPATYA, REYHAN, SUZAN, TALATPAŞA, TÜRKMEN, YEŞİLCE, YEŞİLÇAY, YOSUN, İŞÇİ, ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk / HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, AKIN, ASLAN, ATAK, ATLAS, AYAZ, BAYRAKLI, BEYHUDAR, BEYLER, BUĞRA, CAZİP, CAZİP ÇIKMAZI, CEMRE, COŞKUN, CİVANMERT, DALYAN, DALYAN ÇIKMAZI, DEMİR, DERE, DERE ÇIKMAZI, DERMAN, DOĞU, DUYAN, EBRAR ÇIKMAZI, ERBAP, ERDEK, EVLEK, EVRİM, FAYDA, FERAH, GÖKSEL, GÜLBEN, GÜLGONCASI, GÜNEŞLİ, GÜRBÜZ, GÜZELDERE, HAK, HAMİT, HAYRAN, KANAAT, KAYA, KEREM, KESİKLER, KONAK, KURTULUŞ, KİBAR, MENGEN, MERCAN, SARAY, SUYOLU, TALATPAŞA, TAN, TARIM, TARIM ÇIKMAZI, TUĞ, UYANIK, VAN, YENİCE, YEŞİLCE, YÖRÜK, ÇELENK, ÇEVRE, ÇİFTÇİ, ÇİNİ, ÖKTEN, ÖKTEN ÇIKMAZI, ÖZGEN, ÖZKAN, ÜLKÜ, İDİL, İLKYAZ, İMREN, İSTEK, ŞİRAZ sk / HÜRRİYET mah ANIL, HUDUT sk / ORTABAYIR mah ABA, ACAR, ADATEPE, AHMER, ALEV, ARKA, AZELYA, AĞAÇALTI, BELLER, BENGİSU, BENGİSU ÇIKMAZI, BİRBEN, DUTLUK, DÜZ, ERKILIÇ, ERLER, FENER, GAZALİ, GEÇİT, GÜLBAŞ, GÜRHAN, HAKİM, HAKİM ÇIKMAZI, HARMAN, ITIR, KESKİNLER, KIRLANGIÇ, MAYIS, MECNUN, MERİH, MEYDAN, NURDOĞAN, SAMET, SARIGÖL, TALATPAŞA, TOPEL, TUNÇ, YENİ, YÜCELEN, ZA 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360970)

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKAİD, AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, ASİL, BAKİ, BANU, BATTALGAZİ, BATURALP, BEHRA, BEY, BOLLUCA, CEMİLE, CİHANGİR, DERVİŞ, GÖKTEPE, GÖKTÜRK, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLPERİ, GÜLSEVER, KAMER, KOCA YUSUF, KÜLTİGİN, MAVİGÖL, METEHAN, MUHTAR, NAKIŞ, NAZENDE, NURBABA, NURSEDA, NİL, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, REZZAN, SARAY BOSNA, SARAYLI, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SEMİHA, SILA, SULTANDAĞI, SÜKUNET, SÜMELA, SÜREYYAPAŞA, TERİM, TOMRUKÇU, TOPLUM, VAKKAS, VEDAT, YEKPARE, YERLİ, YEŞİLBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YÜCETEPE, YÜKSEK, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, İSKİLİP, ŞİİR sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES sk / DURUSU mah DİLŞAT sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, FEYZA, SERHAT sk / KARLIBAYIR mah FİKRİ sk / MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL, ADATEPE, AKŞİT, ASALET, ATALAY, AYSİMA, AŞURE, BESTE, BORA, CEYDA, CUMHURİYET, DAĞDELEN, DELFİN, EDEBALİ, ERDAĞI, ERTUĞRULGAZİ, ERTÜRK, EYÜP SULTAN, FERHAN, GÜLİZAR, GÜLİŞAN, HAKKI, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HÜKÜMDAR, HİCAZKAR, KIRAN, KOCA YUSUF, KUM, MANİDAR, MAŞUK, MEDENİ, MEDENİYET, MEFTUN, MEKTEPLİ, MODERN, MİHRAP, PAMUKKALE, PEKER, SAADET, SOYTÜRK, TAHİR, TATLI, TÜRKAN, YEŞİL YALI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGENÇ, ŞEBBOY sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HUZUR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1479. sk 02:00-02:30 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360387)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARLAR, AVCILAR, BALSU, BAĞLARBAŞI, CELALİYE, DEMİRBAŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÖKTUĞ, GÜRCAN ŞAHİN, HASRET 1, KARADENİZ, KAVAKLI, PIRLANTA, SERDAR, YÜKSEL, ŞELALE 2 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360215)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah SÜREYYA AYHAN sk / MİMAROBA mah AÇELYA 2, BEYLİKOVA, GÜLNAZ, HARUN, KAMELYA, KOZLUK ÇIKMAZI, MANOLYA 5, NEŞE, SEVDA, UĞUR MUMCU, ZAMBAK 2, ÇARMIKLI, ŞEHNAZ, ŞÜKRAN sk 03:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360291)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah AYLAN, BELEN, BİLLUR, CANDAN 1, ERGİN, HANDAN, SEHER 1, ÇAĞLA, ŞENAY, ŞÜKRAN sk / SİNANOBA mah BAŞAR, BİLLUR, DİDEM, HAYIRLI, KOŞU, MUSTAFA KEMAL, OĞUZTÜRK, ÜNLÜSOY sk 03:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360351)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah AYLAN, BELEN, BİLLUR, CANDAN 1, ERGİN, HANDAN, SEHER 1, ÇAĞLA, ŞENAY, ŞÜKRAN sk / SİNANOBA mah BAŞAR, BİLLUR, DİDEM, HAYIRLI, KOŞU, MUSTAFA KEMAL, OĞUZTÜRK, ÜNLÜSOY sk 03:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360352)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah SÜREYYA AYHAN sk / MİMAROBA mah AÇELYA 2, BEYLİKOVA, GÜLNAZ, HARUN, KAMELYA, KOZLUK ÇIKMAZI, MANOLYA 5, NEŞE, SEVDA, UĞUR MUMCU, ZAMBAK 2, ÇARMIKLI, ŞEHNAZ, ŞÜKRAN sk 03:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360345)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah BAŞAR, DİDEM, HAYIRLI, KOŞU, MUSTAFA KEMAL, OĞUZTÜRK, ÜNLÜSOY sk 03:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360359)

– İSTANBUL ESENYURT ilce SELAHATTİN EYYÜBİ mah 1603., 1607., 1608., 1611. sk 14:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2361209)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BAHTİYAR, KIVANÇ, SİNANPAŞA, YAYLA, ÇAYIRBAŞI, ÖZGÜN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2361975)