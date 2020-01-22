Bedelli askerlik ve 2000/1 askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik yerleri nasıl sorgulanır?

2000/1 ve bedelli askerlik yerleri binlerce genç tarafından heyecanla bekleniyor. Askerlik yeri sorgulaması yapacak gençler açıklandığı andan itibaren e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mili Savunma Bakanlığı’nın Şubat celbiyle askere gidecekler için yaptığı duyuru şu şekilde; 2020 Şubat askerlik yerleri, seçim ve sınıflandırma sonuçları Millî Savunma Bakanlığınca 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

Yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 Ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan Ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 Ocak 2020 tarihinde, Şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 Şubat 2020 tarihinde, Mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 Mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edilecekler.

Merak edilen bir diğer konu durumunda olan 2020 bedelli askerlik yerleri de bu celp dönemi ile beraber belli olacak.

CELP NEDİR?

Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür