beIN Sports üyeliği nasıl iptal edilir? Digiturk üyelik iptal işlemleri…

BeIN Sports için yeni üyeliğin nasıl alınacağı gibi, bazen de üyeliğin nasıl iptal edileceği merak ediliyor. Digiturk’ün yardım sayfasında da yer alan bilgilere göre beIN Sports üyelik iptal işlemleri hakkındaki bilgileri yazımızda sizler için derledik. İşte beIN Sprots üyeliği iptal etme bilgileri…

BEIN SPORTS ÜYELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Digiturk beIN Sports üyelik iptali için öncelikle başvuru yapılması gerekmektedir. Yazılı olarak yapılan başvurular genellikle 7 iş günü içerisinde işleme alınarak iptal işlemi gerçekleştirilebilir. Başvuru ardından 1 gün sonrasına kadar başvurunun alındığına dair bilgilendirme mesajı kullanıcıya iletilir.

Adım adım beIN Sports üyelik iptal işlemleri şu şekilde;

Digiturk’te yer alan bilgilere göre,

Form ve nüfus cüzdanı fotokopisi teslim edilir → Başvuru talebinde bulunulur → 24 saat içinde başvurunun yapıldığına dair teyit alınır → 7 günlük fesih süreci başlar → İptal işlemi gerçekleştirilir → Cihazlar teslim edilir.

İptal başvurumu hangi kanallar üzerinden yapabilirim ?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yönetmeliği gereği, iptal taleplerinizi yazılı olarak vermeniz gerekmektedir.

· İptal Başvuru Formunu doldurup (0212) 473 99 99 ‘a faks gönderebilirsiniz.

· Size en yakın Digiturk Yetkili Teknik Servislerine gidebilirsiniz.

· Adresimize mektup gönderebilirsiniz. (Adres bilgileri: Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon Anonim Şirketi Abbasağa Mah. Sungurlar İş Hanı No: 45 Kat: 1-2-3 Beşiktaş 34353 İstanbul)

İptal işlemi için gerekli belgeler nelerdir ?

• Nüfus cüzdanınızın arkalı önlü fotokopisi

• İptal başvuru formu

• İmzanız

• Size ulaşılabilecek bir cep telefonu numarası

• Neden iptal etmek istediğiniz

• İptalini istediğiniz üyeliğinizin numarası ya da dijital kart numarası

Dilekçe tarafınıza ulaştıktan ne kadar zaman sonra iptal işlemi gerçekleştirilir ?

Yazılı talebinizin bize ulaşmasını takiben 7. gün yayınlarınız kesilecek olup üyelik iptal işleminiz gerçekleştirilecektir. Takip eden 24 saat içerisinde SMS ile iptal talebinizin alındığı bilgisi sizinle paylaşılır. İptal talebinizi verdikten sonra 24 saat içinde bu SMS’i almadığınız takdirde talebiniz bize ulaşmamıştır ve talebinizi yinelemeniz gerekmektedir. Bu durumun tekrar etmesi halinde Digiturk Müşteri Hizmetlerini (0212) 473 73 73 arayarak yardım alabilirsiniz.

Başvuru yaptığım dönemin faturasını ödedim. Ödemiş olduğum dönem için yayın almak istiyorum, başvurumu sonraki fatura dönemine öteleyebilir miyim ?

Evet. Fatura kesim tarihiniz her ayın 3‘ü olduğundan, içinde bulunduğunuz fatura dönemine ilişkin ücretler zaten tarafınıza faturalandırılmış olup, ayın 3‘üne kadar yayınınızı ek fatura çıkmadan izlemeye devam edebilirsiniz. Eğer ki, başvuru yaptığınız tarihte ayın 3'üne 7 günden az bir süre kaldıysa veya kredi kartıyla taksitli / tek çekimde, ya da yıllık ödeme yaptıysanız, iptal işlemi ayın 3 ‘ünde değil, başvuru yaptığınız günden itibaren 7. günde gerçekleşir.

Dilekçe tarafınıza ulaştıktan sonra ki 7 günlük süre boyunca faturalandırma devam eder mi ve yayın almaya devam eder miyim ?

Yazılı olarak resmi başvurunuzu yaptıktan sonra faturalandırma durdururlur, fakat 7 günlük süre boyunca yayın almaya devam edersiniz.

Üyeliğimin iptali sonrasında iade etmem gereken cihazlar nelerdir ?

Üyeliğinizin iptali sonrasında mülkiyeti Digitürk A.Ş.'ye ait kumanda, HDMI kablosu (varsa), scart kablosu (varsa), adaptör (varsa), elektrik kablosu (varsa) ekipmanlarının iadesi ve varsa üyeliğinize ait son faturanın ödenmesi gerekmektedir. Ekipman teslimi için ilgili yetkili servislerin bilgilerini özellikle incelemenizi öneririz. En yakın teknik servis servis için tıklayınız.