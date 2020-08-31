Bekçi alımları için duyuru geldi! 2020/1.Dönem bekçi alımı ne zaman belli mi?

Meslek hayatlarına bekçi olarak sürdürmek isteyen adaylar yeni bekçi alımları için tarihleri araştırmaya başladı. Uzun süredir beklenen duyuru Polis Akademisi tarafından geldi. Duyuruda 400 bekçi alımının yapılacağı açıklandı.

BEKÇİ ALIMI DUYURUSU YAYINLANDI

2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Alım Duyurusu Polis Akademisi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlandı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

2020 Bekçi alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Bekçilik alımları ile ilgili açıklamalar gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

BEKÇİ OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

Bu yıl henüz bekçi alım ilanı yayımlanmadığı için 2020 bekçi alım şartları henüz belli değil. Fakat daha önceki yıllarda yayımlanan ilanlar bekçi alımı başvuru şartları bir öngörüde bulunmamızı sağlıyor. Polis Akademisi resmi sitesi pa.edu.tr'de yayımlanan son ilana göre (2019/2. dönem) bekçi alım şartları aşağıdaki gibidir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.