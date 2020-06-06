Bekçi parmak izi alamaz gözaltı yapamaz

1 Polisin durdurma yetkisi var. Bekçinin de durdurma yetkisi var.

2 Poliste ve bekçide kişiyi yoklama ve kontrol yetkisi var.

3 Polisler gözaltına alabilir. Bekçilerin ise gözaltına alma yetkisi yok.

4 Polis istihbarat toplar, iletişim tespiti yapar, bekçiler yapamaz.

5 Polisin olay yeri inceleme yetkisi bulunuyor. Bekçiler yapamaz.

6 Poliste parmak izi ve fotoğraf alma yetkisi var, bekçilerde ise yok.

7 Polis suça el koyma yetkisine sahip. Artık bekçi de aynı hakka sahip.

8 Polislerde önleme arama yetkisi var. Bekçilerde ise bu izin henüz yok.

9 Kişilerin adreslerinden ayrılmamalarını polis ister, bekçi isteyemez.

10 Poliste kimlik sorma yetkisi var. Bekçi de kimlik sorabilecek.

11 Polis yoklama ve muhafaza altına alabilir. Bekçi de alabilir.

12 Polis kişinin ifadesini alabilir, bekçinin ise ifade alma hakkı yok.

13 Polisin yer gösterme ve yaptırma yetkisi var, bekçinin ise yok.

14 Poliste denetim yapma yetkisi var, bekçiye bu yetki verilmedi.

15 Polislerin silah kullanma yetkisi artık bekçilerde de olacak.

16 Polisin kişi teşhis etme hakkı bulunuyor. Bekçinin bulunmuyor.

17 Polisler kişilerden bilgi alabilir, bekçilerde ise bu hak yok.

18 Polisin zor kullanma yetkisi var, bekçilere de aynı hak verildi.

19 Polis adli arama ve el koyma yapabilir, bekçide ise bu hak yok.