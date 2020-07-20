Bekçilerin tekme tokat gözaltısı kamerada!

Alınan bilgilere göre, olay dün gece Sakarya'nın Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kafe işleten Samet Aslan (27) yanında beraber kafe işlettiği Serkan S. ile birlikte kız arkadaşını otomobiliyle evine bıraktığı sırada bilinmeyen nedenle çarşı bekçileriyle evin önünde tartışma yaşadı. Tartışma sonrası Samet Aslan, bekçiler tarafından sokak ortasında tekme tokat dövülerek gözaltına alındı.

Kız arkadaşının çığlıkları arasında gözaltına alınmak istenen Samet Arslan'ın bekçiler tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar bir yakınları tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bekçilerin genci yere yatırarak ters kelepçeyle gözaltına alınma anları yer alıyor.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay sonrasında Serdivan Polis Merkezine giden Samet Aslan, bekçilerden şikayetçi olurken yaşadıklarını şöyle anlattı:

* Dün gece kafe işlettiğimiz arkadaşım Serkan S. ile birlikte yanımızda benim kız arkadaşım Meryem C. da olduğu halde Serkan'ın kullandığı araç ile Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi sınırlarında seyir halinde olduğumuz esnada bekçiler dikkatli bir şekilde bizim aracımızın içine baktılar.

* Biz aracımızın içerisine neden bu şekilde dikkatle baktıklarına bir anlam veremedik. Biraz ileride kız arkadaşım Meryem'in ikametinin önüne gelerek durduğumuzda her iki bekçininde koşarak bizim arkamızdan geldiklerini anladık. Ben araçtan indiğimde bekçilere neden bizi bu şekilde takip ettiklerini ve peşimizden koştuklarını sordum. Bu esnada ismini bilmediğim sarışın bir bekçi benim bacağıma vurdu, ardından kollarımı ters çevirerek etkisiz hale getirmeye başladı.

* Diğer esmer olan bekçi de aracın kapısını açarak arkadaşım Serkan'ı araçtan indirdi ve etkisiz hale getirmeye başladı. Ardından bize biber gazı sıkmaya başladılar. Kız arkadaşım Meryem bize yapılan bu eylemleri delillendirmek amacıyla cep telefonuyla video kaydı yapmaya başladı. Bu videoyu delil olması amacıyla dosyaya sunacağız. Daha sonra bekçiler bizi kelepçelediler ve olay yerine takviye kuvvet çağırarak polis merkezine götürdüler.

* Bekçiler bizi kelepçelediği esnada olayın yaşandığı yerde husümetli olduğum market işleten D. G. isimli şahıs yanımıza gelerek bekçilere “Bak gör komiserim ben kimler ile uğraşıyorum” dedi. Sonrasında sarışın olan bekçi ben kelepçeli olduğum halde benim enseme vurarak “Böyle böyle akıllanacaklar abi” dedi. Her iki bekçi ile D.G.'nin arası iyidir ve bekçilerin bu nedenle şahsıma karşı ön yargılı olduklarını düşünüyorum.

“BEKÇİLER UZLAŞMAK İSTEDİ”

Bekçilerden zor kullandıkları için şikayetçi olan Samet Aslan sözlerini şöyle sürdürdü:

* Polis merkezine geldiğimizde bekçiler ile bu konuda görüştük. Uzlaşmak istediler. Ancak ben haklı olduğumu düşündüğüm için uzlaşmak istemediğimi söyledim. Bunun üzerine bekçilerden birisi bana “Madem öyle sizin maskeniz yoktu. Ben size bundan dolayı bir ceza kitleyeyim de aklınız başınıza gelsin” dedi.

BEKÇİLER DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Bekçiler de Samet Aslan ve arkadaşından şikayetçi oldul. Bekçiler, beyaz renkli Tofaş marka otomobili görünce şüphelendiklerini, araçla bulunan 3 kişinin kendilerine bakınca takip ettiklerini, şüphe üzerine durdurmak isteyince gözaltına aldıkları kişinin kendilerine “Siz kimsiniz? Siz ancak kurşundan anlarsınız. Bekleyin eve gidip geliyorum” diye tehdit edince gözaltına almak istediklerini ancak direnince zor kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Bekçiler tarafından yaka paça gözaltına alınan Samet Aslan hakkında “Görevli memura hakaret” suçundan işlem yapılırken, maske takmadığı için de para cezası kesildi.

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