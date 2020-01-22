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Son dakika… Bekçilerin kimlik sorma, üst arama gibi yetkilerinin olmadığını ortaya koyan hamle!

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bekçilere kimlik sorma, adli görev verilmesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sunduklarını duyurdu. Bekçilerin yetkileri birçok kez tartışma konusu olmuştu. Bu hamleyle şimdiye dek bekçilerin yetkileri dahilinde olmayan uygulamalara imza attığı ortaya çıktı.

13:32 -
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Son dakika… Bekçilerin kimlik sorma, üst arama gibi yetkilerinin olmadığını ortaya koyan hamle!

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bekçilerin yetkilerini artıran kanun teklifini TBMM’ye sunduklarını duyurdu.  Kanun teklifi, bekçilere kimlik sorma yetkinin yanı sıra adli görev verilmesini de içeriyor. Daha önce polisle beraber çalışan bekçilere; düzenleme ile jandarma ile de çalışma imkanı geliyor.

Geçen yıl sonunda İzmir’de iki genç ile mahalle bekçileri arasında kimlik sorma kavgası yaşanmış ve olay yargıya intikal etmişti.

İzmir 35. Asliye Mahkemesi, kimlik sorma, makul şüphe üzerine kaba üst araması yapma gibi yetkilerin bekçilere verilmediğini belirterek, söz konusu bekçilerin görev sınırlarını aştıklarını vurgulamıştı.

EMNİYET VAR DİYORDU AMA…

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ise 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen kararla ilgili açıklamasında, “Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yönetmeliği’nin 16’ıncı maddesindeki hükme göre bekçilerin şüpheli şahıslara kimlik sorma yetkileri mevcuttur” denilmişti.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bekçilere kimlik sorma, adli görev verilmesini içeren kanun teklifini TBMM’ye sunduklarını duyurunca, akıllara “Şimdiye kadar bekçiler hangi yetkiyle bu uygulamaları yürütüyordu?” sorusu geldi.

AKP Mehmet Muş Muş TBMM
Son güncelleme: 14:09 22.01.2020
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