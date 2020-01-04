Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı! Tıkla pa.edu.tr bekçi sözlü sınav sonucu sorgula

Bekçi adaylarının heyecanlı mülakat sonuçları bekleyişi sona erdi. Polis Akademisi resmi sitesi olan pa.edu.tr’den yapılan açıklamada, “2019/1. ve 2019/2.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır” denildi.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA

BEKÇİLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

Çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adaylar sınava girdi. 120 dakika süren sınavda farklı kategorilerden 100 soru soruldu. Bekçi olabilmek için en az 50 puanı yakalamak gerekiyor. Adaylar sadece doğru yaptıkları puanlar üzerinden değerlendiriliyor.

2019 BEKÇİ MAAŞLARI

Çarşı ve Mahalle Bekçisi; devlet tarafından İçişleri Bakanlığı bünyesinde 772 sayılı kanuna göre istihdam edilen, polis ve jandarma ile aynı yetkilere sahiptir. Buna göre bekçilik görevi yapan kişiler eğitim durumuna göre farklı maaşlar almaktadır.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2019 bekçi maaşları şu şekilde olmuştur.

Lise mezunu olan yeni bekçiler 3970 TL, üniversite ön lisans veya lisans mezunu olan bekçiler ise 4002 TL maaş almaktadır.

Eşi çalışmayan bekçilere aylık ek ödeme olarak 248 TL verilmektedir. Eşi çalışan bekçilere ise ek maaş ödenmez. 72 aydan küçük bir çocuğu bulunan bekçilere 58 TL ek ödeme yapılmaktadır. 72 aydan büyük çocuklar için ise 29 TL ek ödeme yapılmaktadır.

2020 bekçi maaşları aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile belli olacak.