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Bekçinin kurduğu fotokapana vaşak takıldı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde mahalle bekçisi Mustafa Taner'in (27), bin 550 metre rakımlı Göktepe Dağı'na yerleştirdiği fotokapan, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı görüntüledi.

09:20 -
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Bekçinin kurduğu fotokapana vaşak takıldı

Kavaklıdere Emniyet Amirliği’ne bağlı görev yapan mahalle bekçisi Mustafa Taner, çocukluğundan bu yana belgesellerde izlediği yaban hayatına ilgi duydu. Kavaklıdere’de, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu, bin 550 metre yüksekliğindeki Göktepe Dağı’ndaki yaban hayatı merak eden Taner, 2 fotokapan satın aldı.

Yaban hayatı merak eden Mustafa Taner Göktepe Dağı’na kurduğu fotokapanla vaşak görüntülemeyi başardı. Foto: DHA

Fotokapanları ormanlık alana yerleştiren Taner, daha sonra kasaptan aldığı kemikleri ve etleri farklı alanlara bıraktı. Her sabah motosikletiyle karda yolculuk yaparak bölgeye giden Taner, izlediği görüntülerde, Türkiye’de 1’inci derecede koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşağı görünce heyecanlandı.
Kurt, tilki, çakalın da yer aldığı görüntülerde vaşağın fotokapanı koklaması dikkat çekti.

Mustafa Taner’in kurduğu fotokapanla vaşak dışında Kurt, tilki ve çakal da görüntülemeyi başardı. Foto: DHA

Mustafa Taner, kurtlardan sonra vaşak görüntülediğini belirterek, “Bu hayvanların neslinin üremesi ve korunması bizim elimizde. Doğaya sahip çıkalım. Bölgedeki araştırmalarım devam edecek. Daha farklı hayvanlar görüntüleyeceğime inanıyorum” dedi.

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