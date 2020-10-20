Bekir Coşkun: Asla vazgeçmeyin

Bekir Coşkun, 2019 yılında Gökmen Ulu’ya verdiği bu röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Zor günler bu günler…

Sıradan değil. Bugünlerde hepimizin Cumhuriyet'i, laik devleti, çağdaşlığı, uygarlığı, çocukların geleceğini düşüne herkesin aslında bir görevi var.

Asla morali bozmamalıyız, asla vahamete kapılıp “yeter artık” dememeliyiz.

Çünkü verdiğimiz çok büyük bir şey; Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet'i verdik biz.

Bundan büyük bir değer olabilir mi bizim için? Evde oturalım” diyemeyiz.

Hepimize bir görev düşüyor. Zor ama yapmak zorundayız, çocuklara sözümüz var bizim.”