Bekir Pakdemirli: Yanan ormanlar başka amaçla kullanılmayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Döner Sermaye Bütçe Hazırlık Toplantısı’na katıldı. ABD’de 2020de yangın başına düşen alanın 68 hektar, Kanada’da 76 hektar, İspanya’da 20,4 hektar, Fransa’da 7,6 hektarken, Türkiye’de bu yıl yangın başına düşen alanın 6,2 hektar olarak gerçekleştiğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

YANAN ALANLAR ANAYASA GÜVENCESİ ALTINDA

– Bu veriler de gösteriyor ki orman yangınlarıyla mücadelede ülkemiz, dünyadaki en başarılı ülkelerden biridir. Maalesef bu gerçekler görülmüyor, üstüne kamuoyunda gerçek dışı algı operasyonları yürütülüyor. Sizlerin bu konuda kamuoyunu doğru bilgilendirmeniz şart. Bazı çevrelerce, yangının kasti çıkarıldığına, yanan bölgelerin de imara açılacağı iftirasına maruz bırakılıyoruz. Hâlbuki yanan orman alanları, anayasamız ile güvence altına alınmıştır. Bu bölgelerin başka bir amaçla kullanılmasına asla müsaade edilmeksizin bir yıl içerisinde tekrar ağaçlandırılması zorunludur.

TOHUM VER, FİDANA DÖNÜŞSÜN

– Bir yandan görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken bir yanda da genç kuşaklara tabiat sevgisini aktarmayı sürdürüyoruz. İşte bu hedef doğrultusunda “Tohum Ver, Fidana Dönüşsün” projesini başlattık. Bu projeyle ilk ve ortaokul çağındaki çocuklarımız, bu yıldan itibaren kendi fidanlarını yetiştirmeye başlayacak. Biz, onlara bir tohum vereceğiz, bunu büyüt, fidan yap diyeceğiz. Onlar da bir yıl boyunca tohumun fidana dönüşmesi serüvenine bizzat şahitlik edecekler. (DHA)

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