Belediye Aşhane’si arı gibi çalışıyor

Corona virüsü salgınının Türkiye'yi de etkisi altına aldığının açıklandığı günden bu yana gıda yardımlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Aşhane'nin gıda malzemesi tedarikinde artışa gitti ve araç ile personel sayısında takviye sağladı.

2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde de Aşhane'den gıda yardımları aralıksız devam etti.

Yaşanan süreçte Aşhane'nin performans ve hizmet kapasitesini artırdıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Aşhane Sorumlusu Ulaş Yıldız, “Depomuzdaki kapasiteyi iki katına çıkarttık. Araç filomuzu, dağıtım personelimizi artırdık. Hizmetimiz şu an bir önceki haftaya göre iki kat performansla devam ediyor” dedi.