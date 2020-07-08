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Belediye Başkanı açıkladı: Sahilde çekirdek çitleyene ceza keseceğiz

İstanbul'da çok konuşulacak karar... Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ilçedeki sahil hattı boyunca çekirdek yemenin yasaklandığını duyurdu. Çekirdek çitleyeceklere kesilecek cezalar, engelli fonuna aktarılacak.

Sozcu.com.tr
13:44 -
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Belediye Başkanı açıkladı: Sahilde çekirdek çitleyene ceza keseceğiz

Üsküdar’da Harem’den Küçüksu’ya kadar sahil boyunca çekirdek kabuklarının bankalar ve yere atılmasının önüne geçemeyen Üsküdar Belediyesi radikal bir karar aldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sahil boyunca çekirdek yemenin yasaklandığını duyurdu.

CEZALAR ENGELLİ FONUNA AKTARILACAK

Yasakla ilgili twitter hesabından bir açıklama yapan Hilmi Türkmen, şunları söyledi: Bizim için zor ama zorunlu bir karar oldu bu. Harem'den Küçüksu'ya kadar, Üsküdar Sahil Hattı'nda çekirdek yemek artık yasak. Bu konuda sizlerden anlayış ve işbirliği bekliyoruz. Arzu etmeyiz ama yazılacak cezalar, engelli hizmetleri için oluşturduğumuz bir fona aktarılacak.

istanbul Twitter Üsküdar
Son güncelleme: 14:07 08.07.2020
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