Belediye başkanı canı pahasına su sorununu çözdü

Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, 2 günden beri akmayan Ilıcaksu Mahallesi suyu için dağdaki karın eridiğini düşünerek belediye kepçecisi Ramazan Aztekin ve belediye işçisi Ramazan Gültekin'i de yanına alarak pazar günü saat 12.00'de dağdan gelen sudaki arızayı arayamaya gittiler.

2 metreyi aşan karlı yolu aça aça giden başkan ve ekibi 13 kilometre sonra su borusunun patladığı yeri tespit ettiler.

Su boru hattını açmak için uzun süre çalışan ekibin cep telefonu şarjları bitince yakınlarını da durumdan haberdar edemediler.

Akşam hava iyice kararmasına rağmen, dağa gidenlere ulaşamayan başkan ve iki çalışma arkadaşının yakınları telaşlanıp bir birini aramaya başladı.

Dağda çalışanlara da ulaşamayınca belde halkı ilçe jandarma ekiplerine de haber vererek başkan ve ekibini aramaya çıktı.

Dün saat 19:00 harekete geçen belde halkı ve jandarma 3 saat sonra başkan ve ekibine ulaştılar.

Soğuktan ve yorgunluktan bitkin düşen belediye başkanı ve çalışma arkadaşları Domaniç İlçe Hastanesi’ne getirilerek muayeneden geçirildi.

“EKİP ARKADAŞLARIMIZ BU SOĞUKTA YALNIZ BIRAKMAM”

Belediye Meclis üyesi Mehmet Sarıca, “İki gündür Ilıcaksu mahallemizde su arızasından dolayı mahalleye su verilmemekteydi. İki gündür süren çalışma bugünde devam etmesi nedeni ile sabah saatlerinde saat yedi civarında belediye başkanı ve ekiplerimiz yola çıkmıştı. Belediye başkanımız da ekipleri bu soğukta yalnız bırakmama adına onlarla birlikte yola çıktılar. Orada kazma kürek çalıştı. Kepçeler yardımı ile yolları açmaya çalıştılar. Fakat kepçe bir noktadan sonra gidemeyince bunlar yürüyerek su arızasının bulunduğu yere gitmişler kar kalınlığı 1 buçuk 2 metre olduğundan dolayı yürümekte güçlük çekmişler ve akşam saatlerinde karanlığa kalmışlardır. Kaybolmaktan değil sadece kar kalınlığının fazla olmasından dolayı ve ulaşım zorluğundan kaynaklana bir sıkıntı oldu. Çok şükür korkulan başa gelmedi başkanımızın ve ekiplerimizin sağlık durumları iyi” diye konuştu.