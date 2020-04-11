Belediye başkanı duyurdu: Hatay’da ilk ölüm gerçekleşti!

Türkiye’de corona virüsü kaynaklı ölüm ve vakalar artarken Hatay’dan da acı bir haber geldi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay’da corona virüsü kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı.

“İLK ÖLÜMÜ 2 GÜN ÖNCE VERDİK”

Vaka sayısının 50’nin altında olduğunu ifade eden Savaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Hatay şu an iyi durumda.

* 8.5 yıldır süren Suriye savaşından etkilenen bir il, beraberinde coronanın olumsuz etkisi var ama İstanbul gibi değiliz.

* Muhtemelen 50’nin altında vakaya sahibiz.

* Hastalar, MKÜ Araştırma Hastanesi’nde ve İskenderun ile Antakya devlet hastanelerinde tedavi altında.

* İlk ölümü iki gün önce verdik. Şehir dışındaydı, şehir dışına gönderdik.

* Onun dışında Hatay sakin, şu an bir anormallik yok ama tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.