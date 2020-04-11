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Belediye başkanı halka Sözcü ve ekmek dağıttı!

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün sokağa çıkma yasağının uygulandığı Muğla'da vatandaşa Sözcü Gazetesi ve ekmek dağıttı.

Mustafa SARIİPEK / Muğla
19:07 -
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Belediye başkanı halka Sözcü ve ekmek dağıttı!

İçişleri Bakanlığı'nca dün gece aniden ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle halkla buluşamayan Sözcü Gazetesi'ni Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün kendi eliyle dağıttı. Halka ekmek de dağıtan Gürün ihtiyacı olan herkese her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını da söyledi.

Sözcü

“KİMİN NEYE İHTİYACI VARSA KARŞILANACAK”

Muğla’da Düğerek, Menteşe Evleri ve 41 Evler Mahallelerini gezerek vatandaşlarla sohbet eden Dr. Osman Gürün isteyenlere Sözcü Gazetesi ile birlikte ekmek dağıttı.

Sözcü

İki gün boyunca diğer mahallelere de gideceğini belirten Gürün, “Beni ve zabıtamızı arayan herkese yardıma hazırız. Biz halkımız için varız. Böyle bir zamanda onlara hizmet etmeyip de ne zaman edeceğiz. Kimin neye ihtiyacı varsa karşılanacak” diye konuştu.

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